Надзвичайне
Сегодня 08:40
Харківщина 10 квітня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 19 населених пунктів Харківської області.

▪️Внаслідок обстрілів одна людина загинула; 5 людей постраждали, серед них – троє дітей.

У с. Руська Лозова Дергачівської громади загинув 40-річний чоловік; у сел. Золочів постраждали 67-річна і 72-річна жінки, 14-річна дівчина та хлопці 13 і 16 років.

Ворог атакував БпЛА Шевченківський район Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️1 РСЗВ;

▪️4 КАБ;

▪️11 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️1 БпЛА типу «Ланцет»;

▪️6 БпЛА типу «Молнія»;

▪️6 fpv-дронів;

▪️1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у Богодухівському районі пошкоджено 32 приватні будинки, 1 багатоквартирний будинок (сел. Золочів), автомобіль (с. Сінне), багатоквартирний будинок (с. Івашки);

▪️у Куп’янському районі пошкоджено фермерське господарство, 4 приватні будинки (сел. Великий Бурлук), приватний будинок (с. Сподобівка), 2 приватні будинки (с. Борівське);

▪️в Ізюмському районі пошкоджено будівлю сільськогосподарського підприємства (с. Бугаївка), електромережі (с. Гаврилівка);

▪️у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Циркуни), автомобіль (с. Руська Лозова), автомобіль, електромережі (сел. Слатине), електромережі (с. Мокра Рокитна);

▪️у Лозівському районі пошкоджено будівлю сільськогосподарського підприємства 3 трактори, 2 автомобілі (с. Артільне), будівлю сільськогосподарського підприємства (с. Картамиш);

▪️у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль бригади екстреної медичної допомоги (с. Новоолександрівка), 6 приватних будинки, гараж, вантажний автомобіль (м. Чугуїв).

➡️ Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 203 людини.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 27 656 людей.

Упродовж минулої доби зафіксовано 163 бойові зіткнення.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Приліпки, Стариці та в сторону Охрімівки.

▪️ На Куп’янському напрямку ворог дев’ять разів атакував у районі Піщаного, Петропавлівки, Новоосинового та в бік Ківшарівки, Куп’янська.

На фото с. Івашки

Джерело: https://t.me/synegubov/21023

