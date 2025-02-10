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Харківщина, 10 лютого

Харківщина, 10 лютого

▪️ 10 лютого 03:05 Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, с. Бугаївка. Внаслідок обстрілу БпЛА горіла покрівля господарчої споруди.

▪️ 9 лютого 19:00 Богодухівський район Золочівська ТГ, с. Лютівка, внаслідок влучання FPV дрону постраждав чоловік 32-річний чоловік — госпіталізований.

▪️ 17:00 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, сел. Слатине. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 7 приватних житлових будинки та пошкоджено лінію електромережі.

▪️ 17:00 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Уди, за межами, на відкритій території влучання 3 од. КАБ в землю.

▪️ 15:30 Куп'янський р-н, Куп'янська ТГ, м. Куп'янськ, на автодорозі Чугуїв - Мілове. Падіння FPV-дрону на дорожнє покриття.

▪️ 10:15 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Козача Лопань. Внаслідок обстрілу з РСЗВ "Град" пошкоджено приватний житловий будинок.

На Харківському напрямку наші війська відбили три атаки ворога в районах Вовчанська та Фиголівки.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Богуславка, Степова Новосілка, Голубівка, Нова Кругляківка, Петропавлівка та Загризове.

Джерело: https://t.me/synegubov/13022

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