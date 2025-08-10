Харківщина 10 серпня
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 5 населених пунктів Харківської області.
▪️Внаслідок обстрілів постраждали 6 людей, зокрема дитина.
У м. Харків постраждали 43-річна, 45-річна, 38-річна жінки, 38-річний чоловік та 17-річна дівчина; у м. Ку'янськ постраждав 73-річний чоловік.
Також по допомогу медиків звернулася 71-річна жінка, яка постраждала в м. Куп'янськ 6 серпня.
Ворог атакував БпЛА Київський район Харкова.
Минулої ночі армія рф обстріляла Чугуївський район 8 БпЛА.
Завдано удари по м. Чугуїв та поблизу с. Роздольне Зміївської громади, с. Мартове Печенізької громади і с. Коробочкине Проліснянської громади.
Внаслідок обстрілу горіла будівля дитсадка, складське приміщення, а також трава і дерева.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
▪️8 БпЛА типу «Герань-2»;
▪️1 БпЛА типу «Молнія»;
▪️2 fpv-дрони;
▪️2 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
▪️у м. Харків пошкоджено дах магазину;
▪️у Куп'янському районі пошкоджено автомобіль (м. Куп'янськ);
▪️у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Шийківка), склад (с. Вище Солоне);
▪️у Чугуївському районі пошкоджено дитячий садок, автомобіль, складську будівлю (м. Чугуїв).
Упродовж минулої доби зафіксовано 160 бойових зіткнень.
▪️ На Південно-Слобожанському напрямку агресор п’ять разів штурмував позиції наших захисників у районі населеного пункту Вовчанськ та в бік населених пунктів Колодязне й Петро-Іванівка.
▪️ На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Петропавлівки, Кіндрашівки, Загризового, Нової Кругляківки та в напрямку Куп’янська й Ковалівки.
На фото м. Харків, с. Мартове та с. Роздольне
Джерело: https://t.me/synegubov/16457