Харківщина 10 серпня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 5 населених пунктів Харківської області.

▪️Внаслідок обстрілів постраждали 6 людей, зокрема дитина.

У м. Харків постраждали 43-річна, 45-річна, 38-річна жінки, 38-річний чоловік та 17-річна дівчина; у м. Ку'янськ постраждав 73-річний чоловік.

Також по допомогу медиків звернулася 71-річна жінка, яка постраждала в м. Куп'янськ 6 серпня.

Ворог атакував БпЛА Київський район Харкова.

Минулої ночі армія рф обстріляла Чугуївський район 8 БпЛА.

Завдано удари по м. Чугуїв та поблизу с. Роздольне Зміївської громади, с. Мартове Печенізької громади і с. Коробочкине Проліснянської громади.

Внаслідок обстрілу горіла будівля дитсадка, складське приміщення, а також трава і дерева.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️8 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️1 БпЛА типу «Молнія»;

▪️2 fpv-дрони;

▪️2 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у м. Харків пошкоджено дах магазину;

▪️у Куп'янському районі пошкоджено автомобіль (м. Куп'янськ);

▪️у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Шийківка), склад (с. Вище Солоне);

▪️у Чугуївському районі пошкоджено дитячий садок, автомобіль, складську будівлю (м. Чугуїв).

Упродовж минулої доби зафіксовано 160 бойових зіткнень.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку агресор п’ять разів штурмував позиції наших захисників у районі населеного пункту Вовчанськ та в бік населених пунктів Колодязне й Петро-Іванівка.

▪️ На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Петропавлівки, Кіндрашівки, Загризового, Нової Кругляківки та в напрямку Куп’янська й Ковалівки.

На фото м. Харків, с. Мартове та с. Роздольне

Джерело: https://t.me/synegubov/16457

