Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:02
Просмотров: 98

Харківщина 10 травня

Харківщина 10 травня

Протягом минулої доби ворожих обстрілів у Харківській області не зафіксовано.

Постраждалих немає.

Загалом, протягом доби зафіксовано 196 бойових зіткнень.

▪ ️на Харківському напрямку агресор шість разів штурмував позиції наших захисників в районі Вовчанська.

▪️ на Куп’янському напрямку минулої доби відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Загризового та Нової Кругляківки.

Джерело: https://t.me/synegubov/14220

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

П'ять головних міфів антиєвропейської пропаганди кремля – які вони?
Сегодня 09:52    91
Когда у россии закончатся танки?
Сегодня 09:40    93
«Безсмертний полк» у Берліні: 15 людей, 3 прапори і трохи сорому
Сегодня 09:21    120
СБУ та Нацполіція затримали інформатора рф, який шпигував за оборонцями Харкова та чекав на окупацію міста
Сегодня 08:57    91
Понад 2000 людей стали жертвами “освітньої” пропаганди на ТОТ Запорізької області
Сегодня 08:49    78
Мерц, Макрон, Стармер та Туск у суботу відвідають Київ
Сегодня 08:36    88
росія знову вирішила показати "парад побєди" жителям Естонії. Естонці відповіли баннером "путлєр — воєнний злочинець"
Сегодня 08:32    121
Іран готується передати москві пускові установки для балістичних ракет малої дальності
Сегодня 08:27    112
9 травня 1890 року народився Кирило Осьмак — Президент Української Головної Визвольної Ради
Сегодня 08:21    79
Оперативна інформація станом на 08.00 10.05.2025 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:07    94
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 