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Харківщина 10 травня
Протягом минулої доби ворожих обстрілів у Харківській області не зафіксовано.
Постраждалих немає.
Загалом, протягом доби зафіксовано 196 бойових зіткнень.
▪ ️на Харківському напрямку агресор шість разів штурмував позиції наших захисників в районі Вовчанська.
▪️ на Куп’янському напрямку минулої доби відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Загризового та Нової Кругляківки.
Джерело: https://t.me/synegubov/14220