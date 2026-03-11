Харківщина 11 березня
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 12 населених пунктів Харківської області.
▪️Внаслідок обстрілу в м. Харків зазнали гострої реакції на стрес 38-річний чоловік і 9-річна дівчинка.
Ворог атакував БпЛА Шевченківський район Харкова.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
▪️РСЗВ;
▪️4 КАБ;
▪️13 БпЛА типу «Герань-2»;
▪️1 БпЛА типу «Молнія»;
▪️7 fpv-дронів;
▪️10 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
▪️у м. Харків пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду, гараж;
▪️у Богодухівському районі пошкоджено школу (с. Лютівка), 5 приватних будинків, будинок дитячої творчості (сел. Золочів);
▪️у Куп’янському районі пошкоджено 4 приватні будинки, 2 автомобілі, електромережі (с. Лебедівка), електромережі (с. Приколотне);
▪️в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду (сел. Борова), автомобіль (с. Оскіл);
▪️у Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Маслії), склад, 7 автомобілів (с. Затишшя), залізничну інфраструктуру, приватний будинок, автомобіль, електромережі (м. Мерефа).
➡️ Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 192 людини.
Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 22 154 людини.
Упродовж минулої доби зафіксовано 137 бойових зіткнень.
▪️ На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі населених пунктів Зибино та Вовчанськ.
▪️ На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районах Петропавлівки та Новоплатонівки.
На фото м. Харків
----------------
Троє людей постраждали внаслідок удару ворожого БпЛА в Шевченківському районі.
На місці «прильоту» працюють усі служби: підрозділи ДСНС, екстрена медична допомога, Національна поліція.
Постраждалим надається меддопомога.
Відомо про двох загиблих черед російську атаку на Шевченківський район Харкова.
Екстрені служби продовжують працювати на місці влучання.
Джерело: https://t.me/synegubov/20483