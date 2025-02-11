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Харківщина, 11 лютого

Харківщина, 11 лютого

▪️ За добу ударів по м. Харкову не зафіксовано.

▪️ 11 лютого 01:00 Харківський р-н. Мереф'янська ТГ., м. Мерефа. Внаслідок збиття БПЛА виникло пошкодження складських будівель.

▪️ 10 лютого 14:50 Ізюмський р-н., Борівська ТГ., с. Гороховатка. Внаслідок влучання БПЛА в дерево, пошкоджено приватний будинок.

▪️ 14:46 Куп'янський р-н., Куп'янська ТГ., с. Пристін. Внаслідок влучання БПЛА «Молнія», FPV-дрона пошкоджено автомобіль, будинок культури.

▪️ 13:27 Куп'янський р-н., м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок. Постраждала 99-річна жінка — гостра реакція на стрес, без госпіталізації відмовилась.

▪️ 13:19 Куп'янський р-н. Великобурлуцька ТГ., с. Малий Бурлук. Виїзд на перевірку після обстрілу, внаслідок обстрілу КАБ влучання у відкриту територію.

▪️ 13:00 Куп'янський р-н., м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.

▪️ 11:57 Харківська ТГ., с. Козача Лопань. Внаслідок обстрілу пошкоджено газову трубу.

▪️ 10:30 Харківський р-н, Липецька ТГ, с. Борщова. Влучання ворожого артобстрілу у лісі на відкритій місцевості.

▪️ 09:50 Куп'янський р-н., Вільхуватська ТГ., біля с. Довжанка. Внаслідок обстрілу КАБ виникло влучання у відкриту територію.

На Харківському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції наших військ в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового.

За добу евакуйовано з Куп’янського та Борівського напрямків 56 людей (1 дитина).

Джерело: https://t.me/synegubov/13033

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