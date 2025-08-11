Надзвичайне
Харківщина 11 серпня

Харківщина 11 серпня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 3 населені пункти Харківської області.

▪️Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 5 людей, серед них – дитина.

У м. Куп'янськ постраждав 18-річний чоловік; у сел. Куп'янськ-Вузловий Куп'янської громади загинув чоловік, постраждали 49-річна і 57-річна жінки; у с. Козача Лопань Дергачівської громади постраждала 67-річна жінка; у с. Піщане постраждав 15-річний хлопець.

Внаслідок вибуху невідомого предмету в м. Куп'янськ постраждав 64-річний чоловік.

Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️2 fpv-дрони;

▪️1 БпЛА «Молнія».

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Цупівка).

Упродовж минулої доби зафіксовано 137 бойових зіткнень.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку наші війська відбили чотири атаки ворога в районі Вовчанська.

▪️ На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Радьківки, Кіндрашівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

Джерело: https://t.me/synegubov/16471

