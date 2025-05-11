Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:24
Просмотров: 74

Харківщина 11 травня

Харківщина 11 травня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області.

Внаслідок обстрілів у м. Куп’янськ постраждали 76-річна жінка та 82-річний чоловік, у с. Благодатівка Кіндрашівської громади постраждали 68-річна та 73-річна жінки.

Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️ 13 КАБ;

▪️ 1 БпЛА типу «Ланцет»;

▪️ 1 fpv-дрон.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️ у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди, гараж;

▪️ у Куп’янському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру, багатоквартирні та приватні будинки, гаражі, автомобіль;

▪️ у Богодухівському районі пошкоджено авто з дизельною станцією.

Упродовж минулої доби зафіксовано 161 бойове зіткнення.

▪️ на Харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районах Вовчанська, Малої Шапківки та Кам’янки.

▪️ на Куп’янському напрямку минулої доби відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Синьківки та в районі Загризового.

Джерело: https://t.me/synegubov/14223

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Окупанти придумали, як змусити людей повертатися на тимчасово окуповані території
Сегодня 10:17    102
Збито 60 ворожих БПЛА, 41 безпілотник-імітатор – не досяг цілей (локаційно втрачені)
Сегодня 10:06    76
WSJ: Трамп в частном порядке признался своим донорам, что заканчивать конфликты оказалось сложнее, чем он думал
Сегодня 09:51    88
Угода про припинення вогню між Індією і Пакистаном, схоже, працює
Сегодня 09:44    83
Треба будувати абсолютно нову архітектуру безпеки Європи - Залужний
Сегодня 09:39    93
“Морський бій: Епоха дронів”: у Києві презентували новий документальний фільм про морські операції ГУР МО України
Сегодня 09:26    79
"путін втратив свою можливість": Курт Волкер припустив посилення санкцій проти рф з боку США
Сегодня 09:02    99
російські пропагандисти показали гостей путінського параду як трофеї
Сегодня 08:45    109
rt кремлю дорожче інших регіонів
Сегодня 08:40    95
«Деды воевали...»
Сегодня 08:34    107
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 