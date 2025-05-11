Харківщина 11 травня
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області.
Внаслідок обстрілів у м. Куп’янськ постраждали 76-річна жінка та 82-річний чоловік, у с. Благодатівка Кіндрашівської громади постраждали 68-річна та 73-річна жінки.
Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:
▪️ 13 КАБ;
▪️ 1 БпЛА типу «Ланцет»;
▪️ 1 fpv-дрон.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
▪️ у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди, гараж;
▪️ у Куп’янському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру, багатоквартирні та приватні будинки, гаражі, автомобіль;
▪️ у Богодухівському районі пошкоджено авто з дизельною станцією.
Упродовж минулої доби зафіксовано 161 бойове зіткнення.
▪️ на Харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районах Вовчанська, Малої Шапківки та Кам’янки.
▪️ на Куп’янському напрямку минулої доби відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Синьківки та в районі Загризового.
Джерело: https://t.me/synegubov/14223