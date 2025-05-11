Харківщина 11 травня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області.

Внаслідок обстрілів у м. Куп’янськ постраждали 76-річна жінка та 82-річний чоловік, у с. Благодатівка Кіндрашівської громади постраждали 68-річна та 73-річна жінки.

Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️ 13 КАБ;

▪️ 1 БпЛА типу «Ланцет»;

▪️ 1 fpv-дрон.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️ у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди, гараж;

▪️ у Куп’янському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру, багатоквартирні та приватні будинки, гаражі, автомобіль;

▪️ у Богодухівському районі пошкоджено авто з дизельною станцією.

Упродовж минулої доби зафіксовано 161 бойове зіткнення.

▪️ на Харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районах Вовчанська, Малої Шапківки та Кам’янки.

▪️ на Куп’янському напрямку минулої доби відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Синьківки та в районі Загризового.

Джерело: https://t.me/synegubov/14223

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