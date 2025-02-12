Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:57
Просмотров: 92

Харківщина, 12 лютого

Харківщина, 12 лютого

▪️ 11 лютого 18:00 Куп’янський р-н, Дворічанська ТГ, с. Кутьківка. Внаслідок обстрілу постраждав 54-річний чоловік.

▪️ 16:30 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Березівка. Внаслідок влучання по відкритій місцевості неподалік села Березівка пошкоджено 2 автівки.

▪️ 12:00 Харківський р-н, Липецька ТГ, с. Борщова. Обстріл з РСЗВ, влучання в землю на території с.Борщова.

▪️ 11:35 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, с.Осинове. Внаслідок обстрілу пошкоджено Будинок культури, цивільний автомобіль.

▪️ 11:27 Богодухівський р-н., Золочівська ТГ, с. Золочів. Внаслідок обстрілу КАБ загалом постраждали 7 осіб. Зруйновано 2 приватні будинки, 11 приватних будинків частково пошкоджено.

▪️ 11:10 Богодухівському р-ну, Золочівській ТГ російська авіація вдарила 6 КАБами. Зафіксоване влучання на території агропідприємства. Пошкоджено господарчі споруди;

- 1 КАБ, відкрита територія околиці с.Світлічне;

- 2 КАБи, територія лісу с. Орішанка;

- 1 КАБ, відкрита територія с. Березівка;

- 1 КАБ, відкрита територія с. Макариха.

▪️ 08:45 Куп'янський р-н, Куп'янська ТГ, с. Осинове. Внаслідок обстрілу горів будинок.

На Харківському напрямку минулої доби противник штурмових дій не проводив.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового.

За добу евакуйовано з Куп’янського та Борівського напрямків 49 людей (9 дітей).

Джерело: https://t.me/synegubov/13062

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ затримала агентів рф, які намагалися встановити GPS-маячок на спецтранспорт, що супроводжує колони ЗСУ на фронт
Сегодня 10:31    41
Наемники рф продолжают безнаказанно терроризировать население ЦАР
Сегодня 10:05    70
В СМИ попал доклад Мишустина о потере влияние рф на ближнее зарубежье
Сегодня 09:53    79
Очередные дедлайны под сакральное 9 мая
Сегодня 09:29    79
За матеріалами СБУ заочно засуджено московського пропагандиста, який закликав рашистів перетворити Сумщину на «мертву зону»
Сегодня 09:17    88
Баку малоймовірно розірве відносини з москвою
Сегодня 09:05    102
Збито 6 балістичних ракет та 71 ворожий БПЛА
Сегодня 08:43    89
Розвиток вітчизняних далекобійних озброєнь – надійна інвестиція в оборону України
Сегодня 08:43    93
В Україні офіційно запустили річний контракт для добровольців віком 18-24 роки
Сегодня 08:27    98
“И среди срочников груз 200 был, да? Все срочники… Понятно” - перехоплення ГУР
Сегодня 08:12    89
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 