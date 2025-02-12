Харківщина, 12 лютого

▪️ 11 лютого 18:00 Куп’янський р-н, Дворічанська ТГ, с. Кутьківка. Внаслідок обстрілу постраждав 54-річний чоловік.

▪️ 16:30 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Березівка. Внаслідок влучання по відкритій місцевості неподалік села Березівка пошкоджено 2 автівки.

▪️ 12:00 Харківський р-н, Липецька ТГ, с. Борщова. Обстріл з РСЗВ, влучання в землю на території с.Борщова.

▪️ 11:35 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, с.Осинове. Внаслідок обстрілу пошкоджено Будинок культури, цивільний автомобіль.

▪️ 11:27 Богодухівський р-н., Золочівська ТГ, с. Золочів. Внаслідок обстрілу КАБ загалом постраждали 7 осіб. Зруйновано 2 приватні будинки, 11 приватних будинків частково пошкоджено.

▪️ 11:10 Богодухівському р-ну, Золочівській ТГ російська авіація вдарила 6 КАБами. Зафіксоване влучання на території агропідприємства. Пошкоджено господарчі споруди;

- 1 КАБ, відкрита територія околиці с.Світлічне;

- 2 КАБи, територія лісу с. Орішанка;

- 1 КАБ, відкрита територія с. Березівка;

- 1 КАБ, відкрита територія с. Макариха.

▪️ 08:45 Куп'янський р-н, Куп'янська ТГ, с. Осинове. Внаслідок обстрілу горів будинок.

На Харківському напрямку минулої доби противник штурмових дій не проводив.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового.

За добу евакуйовано з Куп’янського та Борівського напрямків 49 людей (9 дітей).

Джерело: https://t.me/synegubov/13062

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