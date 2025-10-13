Харківщина 13 жовтня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 4 населені пункти Харківської області.

▪️Внаслідок обстрілів одна людина загинула, 4 – постраждали.

У м. Харків постраждав 42-річний чоловік; у м. Куп'янськ загинула 49-річна жінка, постраждав 63-річний чоловік; у м. Ізюм постраждав 65-річний чоловік: у с. Світанок Новопокровської громади постраждала 76-річна жінка.

Також до медиків звернувся 67-річний чоловік, який постраждав у с. Благодатівка Куп'янської громади 11 жовтня.

Ворог атакував 2 КАБ Немишлянський і Слобідський райони Харкова та 3 БпЛА – Шевченківський район міста.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️3 КАБ;

▪️3 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️1 БпЛА типу «Ланцет»;

▪️3 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у м. Харків пошкоджено підприємство, скління вікон у багатоквартирному будинку, господарчі споруди;

▪️у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль (с. Осиново);

▪️у Ізюмському районі пошкоджено магазин, автомобіль (м. Ізюм);

▪️у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Клинова-Новоселівка).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 119 людей.

Залишилися 62 людини.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 7296 людей.

Упродовж минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 23 бойові зіткнення у районах Вовчанська, Нововасилівки, Кам’янки, Западного, Кутьківки та в напрямку Бологівки й Колодязного.

▪️ На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Куп’янська, Піщаного, Степової Новоселівки та Петропавлівки.

Джерело: https://t.me/synegubov/17715

