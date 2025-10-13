Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:28
Просмотров: 99

Харківщина 13 жовтня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 4 населені пункти Харківської області.

▪️Внаслідок обстрілів одна людина загинула, 4 – постраждали.

У м. Харків постраждав 42-річний чоловік; у м. Куп'янськ загинула 49-річна жінка, постраждав 63-річний чоловік; у м. Ізюм постраждав 65-річний чоловік: у с. Світанок Новопокровської громади постраждала 76-річна жінка.

Також до медиків звернувся 67-річний чоловік, який постраждав у с. Благодатівка Куп'янської громади 11 жовтня.

Ворог атакував 2 КАБ Немишлянський і Слобідський райони Харкова та 3 БпЛА – Шевченківський район міста.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️3 КАБ;

▪️3 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️1 БпЛА типу «Ланцет»;

▪️3 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у м. Харків пошкоджено підприємство, скління вікон у багатоквартирному будинку, господарчі споруди;

▪️у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль (с. Осиново);

▪️у Ізюмському районі пошкоджено магазин, автомобіль (м. Ізюм);

▪️у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Клинова-Новоселівка).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 119 людей.

Залишилися 62 людини.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 7296 людей.

Упродовж минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 23 бойові зіткнення у районах Вовчанська, Нововасилівки, Кам’янки, Западного, Кутьківки та в напрямку Бологівки й Колодязного.

▪️ На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Куп’янська, Піщаного, Степової Новоселівки та Петропавлівки.

Джерело: https://t.me/synegubov/17715

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

росія спустила на війну "заначку" для пенсіонерів
Сегодня 10:58    0
Пастка для кремля: щоб закрити діру в бюджеті, її доводиться розширювати
Сегодня 10:35    57
На Оболоні у Києві група молодиків не дає спокою відвідувачам синагоги й одного з них "залила" газом
Сегодня 10:24    46
Виші на росії вербують молодь із ТОТ України
Сегодня 10:12    55
кремль не зміг заручитися підтримкою арабських країн
Сегодня 09:51    72
Колоніальна освіта
Сегодня 09:39    76
Збито/подавлено 69 ворожих БПЛА
Сегодня 09:35    91
П’ять країн – членів НАТО підтримують медичну реабілітацію в Україні
Сегодня 09:27    84
«З «нуля» на «нуль»: історія «Вікінга», який захищає країну на Харківщині (ВІДЕО)
Сегодня 09:06    78
США с лета передают Украине разведданные для ударов по НПЗ в россии
Сегодня 08:55    96
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 