Харківщина 13 жовтня
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 4 населені пункти Харківської області.
▪️Внаслідок обстрілів одна людина загинула, 4 – постраждали.
У м. Харків постраждав 42-річний чоловік; у м. Куп'янськ загинула 49-річна жінка, постраждав 63-річний чоловік; у м. Ізюм постраждав 65-річний чоловік: у с. Світанок Новопокровської громади постраждала 76-річна жінка.
Також до медиків звернувся 67-річний чоловік, який постраждав у с. Благодатівка Куп'янської громади 11 жовтня.
Ворог атакував 2 КАБ Немишлянський і Слобідський райони Харкова та 3 БпЛА – Шевченківський район міста.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
▪️3 КАБ;
▪️3 БпЛА типу «Герань-2»;
▪️1 БпЛА типу «Ланцет»;
▪️3 fpv-дрони.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
▪️у м. Харків пошкоджено підприємство, скління вікон у багатоквартирному будинку, господарчі споруди;
▪️у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль (с. Осиново);
▪️у Ізюмському районі пошкоджено магазин, автомобіль (м. Ізюм);
▪️у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Клинова-Новоселівка).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 119 людей.
Залишилися 62 людини.
Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 7296 людей.
Упродовж минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень.
▪️ На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 23 бойові зіткнення у районах Вовчанська, Нововасилівки, Кам’янки, Западного, Кутьківки та в напрямку Бологівки й Колодязного.
▪️ На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Куп’янська, Піщаного, Степової Новоселівки та Петропавлівки.
Джерело: https://t.me/synegubov/17715