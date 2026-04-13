Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:43
Просмотров: 80

Харківщина 13 квітня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківської області.

▪️Внаслідок обстрілів постраждали троє людей.

У сел. Золочів постраждали 32-річний чоловік і 63-річна жінка; у м. Богодухів зазнав гострої реакції на стрес 58-річний чоловік.

Внаслідок вибуху невідомого предмету в с. Олександрівка Близнюківської громади травмувався 19-річний чоловік.

Також медики надали допомогу 59-річній жінці, яка 10 квітня постраждала внаслідок обстрілу в с. Благодатівка Кіндрашівської громади.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️2 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️7 БпЛА типу «Молнія»;

▪️1 fpv-дрон;

▪️10 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у Богодухівському районі пошкоджено 4 приватні будинки, магазин (сел. Золочів), приватний будинок, 2 господарчі споруди (с. Клинова-Новоселівка), 3 приватні будинки (с. Світличне), 2 приватні будинки, автомобіль, господарчу споруду (м. Богодухів);

▪️у Куп’янському районі пошкоджено господарчу споруду (сел. Великий Бурлук).

➡️ Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 15 людей.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 27 958 людей.

Упродовж минулої доби зафіксовано 107 бойових зіткнень.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку 11 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районах Синельникового, Стариці, Ізбицького, Вовчанська, Лиману та Цегельного.

▪️ На Куп’янському напрямку агресор тричі атакував у районах Петропавлівки, Подолів та в бік Загризового.

На фото сел. Золочів

Джерело: https://t.me/synegubov/21059

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Національні травми Європи
Сегодня 10:05    8
Злиденність, мігранти і заблокований Telegram: чим хворіє росія у 2026 році
Сегодня 09:53    24
«Кордон K9»: Петро та Берта (ВІДЕО)
Сегодня 09:30    39
росія розгорнула дезінформаційну кампанію про нібито «сепаратизм» у Литві, просуваючи фейкові наративи про «Клайпедську народну республіку»
Сегодня 09:21    48
Бюджетний колапс: дефіцит росії за два місяці перевищив річну норму
Сегодня 09:02    65
Збито/подавлено 87 ворожих БПЛА
Сегодня 08:41    82
У Швеції затримали балкер, що йшов з російського порту
Сегодня 08:40    75
Пропаганда рф поширює чергові маніпуляції про нібито «насильницьке вилучення дітей» українськими військовими та бреше про «звірства київського режиму»
Сегодня 08:33    69
База в Новороссийске стремительно перестает быть безопасным убежищем
Сегодня 08:25    105
13 квітня 2022 року "руський воєнний корабль" таки пішов туди
Сегодня 08:15    83
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 