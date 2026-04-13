Харківщина 13 квітня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківської області.

▪️Внаслідок обстрілів постраждали троє людей.

У сел. Золочів постраждали 32-річний чоловік і 63-річна жінка; у м. Богодухів зазнав гострої реакції на стрес 58-річний чоловік.

Внаслідок вибуху невідомого предмету в с. Олександрівка Близнюківської громади травмувався 19-річний чоловік.

Також медики надали допомогу 59-річній жінці, яка 10 квітня постраждала внаслідок обстрілу в с. Благодатівка Кіндрашівської громади.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️2 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️7 БпЛА типу «Молнія»;

▪️1 fpv-дрон;

▪️10 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у Богодухівському районі пошкоджено 4 приватні будинки, магазин (сел. Золочів), приватний будинок, 2 господарчі споруди (с. Клинова-Новоселівка), 3 приватні будинки (с. Світличне), 2 приватні будинки, автомобіль, господарчу споруду (м. Богодухів);

▪️у Куп’янському районі пошкоджено господарчу споруду (сел. Великий Бурлук).

➡️ Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 15 людей.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 27 958 людей.

Упродовж минулої доби зафіксовано 107 бойових зіткнень.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку 11 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районах Синельникового, Стариці, Ізбицького, Вовчанська, Лиману та Цегельного.

▪️ На Куп’янському напрямку агресор тричі атакував у районах Петропавлівки, Подолів та в бік Загризового.

На фото сел. Золочів

Джерело: https://t.me/synegubov/21059

