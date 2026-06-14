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14.06.2026 08:37
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Харківщина 14 червня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 10 населених пунктів Харківської області.

▪️Внаслідок обстрілу в м. Лозова постраждала 58-річна жінка.

Внаслідок вибуху невідомого пристрою між сел. Козача Лопань і с. Нова Козача постраждав 39-річний чоловік.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️3 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️2 БпЛА типу «Молнія»;

▪️6 fpv-дронів;

▪️19 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Петрівка), 2 приватні будинки (с. Шуби);

▪️у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Шипувате), господарчу споруду (с. Яєчне), кафе (сел. Великий Бурлук), приватний будинок (с. Плоске);

▪️в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Сухий Яр);

▪️у Чугуївському районі пошкоджено цивільне підприємство (сел. Шестакове).

➡️ Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 248 людей.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 39 967 людей.

Упродовж минулої доби зафіксовано 229 бойових зіткнень.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Ізбицьке, Зибине та в бік Лимана.

▪️ На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили одну спробу ворога просунутися вперед у бік населеного пункту Новоплатонівка.

Джерело: https://t.me/synegubov/22836

Новости портала «Весь Харьков»

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