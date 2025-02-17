Харківщина, 17 лютого

▪️ За минулу добу окупанти застосували проти беззбройних жителів Харківщини 11 керованих авіабомб та 9 БПЛА.

▪️ 17 лютого 02:20 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Цапівка. Внаслідок падіня трьох БпЛА «Шахед» на територію підприємства пошкоджено 3 складські будівлі, адміністративну будівлю та 2 автомобіля.

▪️17 лютого 01:24 м. Харків, Холодногірський р-н. Влучання БПЛА «Шахед» в землю. Пошкоджено господарчу споруду та скління 14 приватних будинків. Постраждало 3 жінки 28,50,64 років (гостра реакція на стрес).

▪️ Внаслідок удару ворожого БПЛА у Салтівському районі пошкоджено скління будинку, без постраждалих.

На Харківському напрямку минулої доби наші війська успішно відбили дві атаки противника в напрямку Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулось 16 бойових зіткнень поблизу Петропавлівки, Загризового, Богуславки та Піщаного.

Джерело: https://t.me/synegubov/13106

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