Харківщина 18 червня
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 11 населених пунктів Харківської області.
▪️Внаслідок обстрілів постраждали 4 людей.
Між с. Білий Колодязь та с. Новоолександрівка Вовчанської громади постраждав 64-річний чоловік; у с. Глушківка Курилівської громади зазнав поранень 18-річний чоловік; у сел. Шевченкове зазнали гострої реакції на стрес жінки 67 і 46 років.
Внаслідок вибуху невідомого пристрою в с. Байрак Балаклійської громади постраждав 42-річний чоловік.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
▪️3 КАБ;
▪️3 БпЛА типу «Герань-2»;
▪️6 БпЛА типу «Молнія»;
▪️3 fpv-дрони;
▪️11 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
▪️у Богодухівському районі пошкоджено навчальний заклад, двоквартирний будинок (сел. Золочів), 3 приватні будинки, електромережі (с. Писарівка), 3 приватні будинки (с. Одноробівка), багатоквартирний будинок, 2 приватні будинки (с. Клинова-Новоселівка), приватний будинок (с. Братениця);
▪️у Куп’янському районі пошкоджено автомобіль екстреної медичної допомоги (с. Підсереднє), електромережі (сел. Приколотне), господарчі споруди (сел. Шевченкове);
▪️у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Безруки);
▪️у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Новий Бурлук).
➡️ Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 305 людей.
Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 40 800 людей.
Упродовж минулої доби зафіксовано 259 бойових зіткнень.
▪️ На Південно-Слобожанському напрямку противник десять разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Лиман, Вовчанськ та у бік населених пунктів Покаляне, Ізбицьке, Охрімівка, Одрадне.
▪️ На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили п’ять спроб ворога просунутися вперед у бік населених пунктів Новоплатонівка та Курилівка.
На фото сел. Золочів
Джерело: https://t.me/synegubov/22949