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Харківщина, 2 травня

Харківщина, 2 травня

Зведення за добу.

Загарбники не припиняють завдавати ударів по прикордонних населених пунктах Харківщини. Загалом упродовж доби ворог застосував 3 керовані авіаційні бомби, 4 БпЛА типу «Шахед» та 2 БпЛА типу «Молнія».

Внаслідок обстрілів одна людина загинула, одна отримала поранення.

07:47 - Куп'янський р-н, Куп'янська громада, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу КАБ горіла балка перекриття житлового будинку на площі 5 м.кв.

11:52 - м. Харків. Влучання БпЛА типу «Молнія» на відкриту територію.

13:32 - Харків. Влучання БпЛА типу «Молнія» на відкриту територію.

18:04 - Куп'янський р-н., Вільхуватська ТГ, с. Вільхуватка. Внаслідок влучання КАБ в огород приватного домоволодіння, загинула 54-річна жінка. Пошкоджено 4 приватних житлових будинки.

02:45 - Лозівський р-н., Близнюківська ТГ, с. Миколаївка Перша. Внаслідок влучання БпЛА типу «Шахед» в огород приватного домоволодіння горіла трава та дрова на площі 5 м.кв. Постраждала 72-річна жінка. Пошкоджено приватний житловий будинок та господарчу споруду.

▪️ Протягом минулої доби зафіксовано 199 бойових зіткнень.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося вісім боєзіткнень у районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Тополі та в бік Нововасилівки й Липців.

На Куп’янському напрямку зафіксовано п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Новоосинове, Глушківка, Нова Кругляківка та Загризове.

Джерело: https://t.me/synegubov/14102

Новости портала «Весь Харьков»

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