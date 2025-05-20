Харківщина 20 травня
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 3 населені пункти Харківської області.
Внаслідок обстрілів у с. Старовірівка постраждали 73-річна і 45-річна жінки.
▪️ Ворог поцілив БпЛА по Київському району Харкова.
Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:
▪️ 7 КАБ;
▪️ 18 БпЛА типу «Шахед»;
▪️ 1 БпЛА «Молнія»
▪️ 1 FPV-дрон
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
▪️ у Куп'янському районі пошкоджено 13 приватних будинків, адмінбудівлю, 6 багатоквартирних будинків, електромережі, будівлю пошти, 2 автомобілі;
▪️ у Богодухівському районі пошкоджено 3 приватні будинки, господарчу споруду та автомобіль.
Упродовж минулої доби зафіксовано 177 бойових зіткнень.
▪️ на Харківському напрямку ворог тричі марно намагався просунутися в районах Вовчанська та в бік Кутьківки.
▪️ на Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Загризового та в бік Піщаного.
Джерело: https://t.me/synegubov/14350