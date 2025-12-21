Харківщина 21 грудня

У ніч на 21 грудня (з 18:00 20 грудня) противник атакував 97 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 60 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 75 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, заході та сході країни.

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області.

▪️Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, двоє – постраждали.

У м. Ізюм загинули 49-річний чоловік і 42-річна жінка, постраждала 64-річна жінка; у сел. Ківшарівка Куп’янської громади постраждав 69-річний чоловік;

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️9 КАБ;

▪️4 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Куп’янськ-Вузловий), 5 приватних будинків (сел. Великий Бурлук);

▪️в Ізюмському районі пошкоджено багатоквартирний і приватний будинки, палац культури, 13 автомобілів (м. Ізюм);

▪️у Чугуївському районі пошкоджено базу відпочинку (с. Приморське).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 43 людини.

Залишилися 25 людей.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 15 292 людини.

Упродовж минулої доби зафіксовано 235 бойових зіткнень.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника у районах населених пунктів Сотницький Козачок, Вовчанськ, Приліпка та у бік Ізбицького й Григорівки.

▪️ На Куп’янському напрямку відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районі Степової Новоселівки та у бік Нової Кругляківки й Піщаного.

На фото м. Ізюм

Джерело: https://t.me/synegubov/19070

Новости портала «Весь Харьков»