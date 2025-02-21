Харківщина, 21 лютого

▪️ 21 лютого 02:41 Харківський р-н, Люботинська ТГ, с. Караван. Зафіксували уламки БПЛА «Шахед».

▪️ 20 лютого 23:58 Куп'янський р-н, Великобурлуцька ТГ, с. Великий Бурлук. Внаслідок влучання на відкритій території КАБ пошкоджено 2 приватних будинки та 3 автівки, з них - 2 карети екстреної допомоги.

▪️ 12:29 Берестинський р-н, Берестинська ТГ, с. Хрестище. На території цивільного підприємства виявлено уламки «Шахеду».

▪️ 10:30 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Слатине. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватний житловий будинок та автомобіль.

▪️ 10:30 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ. 2 КАБ влучили у відкриту місцевість на околиці с. Світлічне; 2 КАБ - у відкриту місцевість на околиці с. Соснівка; 1 КАБ - у відкриту місцевість на околиці с. Баранівка. Інформація про постраждалих та пошкодження не надходила.

▪️ Близько 08:00. Ізюмський р-н, Балакліївська ТГ. Виявили БПЛА на території підприємства. Без постраждалих.

На Харківському напрямку минулої доби наші війська успішно відбили три атаки противника у бік Вовчанська та Западного.

Вчора на Куп’янському напрямку відбулось сім бойових зіткнень поблизу Загризового та Петропавлівки.

Джерело: https://t.me/synegubov/13178

Новости портала «Весь Харьков»