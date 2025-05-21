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Харківщина 21 травня

Харківщина 21 травня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 6 населених пунктів Харківської області.

Внаслідок обстрілів у м. Куп'янськ постраждали 72-річна, 69-річна і 55-річна жінки; у с. Мирне Кіндрашівської громади зазнав поранень 57-річний чоловік, у с. Нечволодівка постраждала 58-річна жінка; у сел. Борова постраждала 26-річна жінка. У с. Лукашове Вовчанської громади 62-річна жінка підірвалася на невідомому вибуховому пристрої.

▪️ Ворог поцілив БпЛА по Шевченківському району Харкова.

Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️ 4 КАБ;

▪️ 7 БпЛА «Герань-2»

▪️ 2 БпЛА (тип уточнюється)

▪️ 2 FPV-дрони

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️ у Куп'янському районі пошкоджено 6 приватних будинків, 2 господарчі споруди, зруйновано 2 будинки;

▪️ у Харківському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство.

Упродовж минулої доби зафіксовано 164 бойові зіткнення.

▪️ на Харківському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Вовчанська та в напрямку Строївки.

▪️ на Куп’янському напрямку вчора мала місце атака загарбників в районі Нової Кругляківки.

Джерело: https://t.me/synegubov/14368

Новости портала «Весь Харьков»

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