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Харківщина, 22 лютого

Харківщина, 22 лютого

▪️ Ударів по м. Харків не зафіксовано.

▪️ 22 лютого близько 04-15 Харківський р-н., Дергачівська ТГ, с. Лобанівка. Внаслідок удару КАБ зруйновано приватний житловий будинок з подальшим загорянням. Постраждалих немає.

▪️ 22 лютого 04-22 Богодухівський р-н., Золочівська ТГ, с. Макариха. Влучання КАБ в землю. Постраждалих та пошкоджень немає.

▪ ️21 лютого 08-00 Куп'янський р-н, м. Куп'янськ. Внаслідок удару БпЛА "Молнія" пошкоджено автомобіль. Постраждали три співробітника поліції, госпіталізовані до медичного закладу.

▪️ 08-07 Куп'янський р-н, в напрямку с. Шевченкове. Внаслідок влучання дрону БПЛА "Молнія-2" згорів автомобіль.

▪️ 09-30 Ізюмський р-н., Борівська ТГ, сел. Борова. Внаслідок удару КАБ пошкоджено приватний житловий будинок.

▪️ 09-30 Ізюмський р-н., Борівська ТГ, с. Підлиман. Внаслідок удару КАБ пошкоджено два приватних житлових будинка та три господарчі споруди.

▪️ 09-30 Ізюмський р-н., Борівська ТГ., с. Борова. Внаслідок влучання КАБ в землю пошкоджено будівлю гаражу, високовольтну лінію електропередач, частково немає електропостачання. Відновлення триває.

▪️ 10-00 Ізюмський р-н., Борівська ТГ, с. Новоплатонівка. Удар КАБ по відкритій території. Постраждалих немає.

▪️ 10-50 Богодухівський р-н., Золочів, Влучання КАБ на відкритій місцевості. Постраждалих та пошкоджень немає.

▪️ 11-00 Богодухівський р-н., Золочівська ТГ, с. Орішанка. Влучання КАБ в землю.

▪️ 11-00 Ізюмський р-н., Борівська ТГ, с. Гороховатка. Падіння уламків БпЛА «Молнія-2». Постраждалих та пошкоджень немає.

▪️ 11-05 Богодухівський р-н., Золочівська ТГ, с-ще Золочів. Внаслідок влучання в дорогу КАБ горіли автомобілі, пошкоджено 2 житлових будинка, будівля Центру зайнятості, двохповерховий багатоквартирний житловий будинок та магазин.

Постраждали п'ять осіб (3 жінки та 2 чоловіка). Один чоловік - працівник екстреної допомоги, знаходився вдома, 3 жінки та 1 чоловік госпіталізовані до медичного закладу.

▪️ 12-20 Куп'янський район, м. Куп'янськ. Внаслідок скиду з FPV-дрону пошкоджено приватний будинок.

▪️ 12-30 Харківський район, Липецька ТГ, с. Борщова. Удар FPV-дрону. Постраждалих та руйнувань немає.

▪️ 12-30 Харківський р-н., Нововодолазька ТГ, с. Залужне, на відкритій місцевості зафіксували уламки

БпЛА "Герань-2".

▪️ 17-05 Ізюмський р-н., Ізюмська ТГ, с. Кам'янка, на території полігону побутових відходів знайшли уламки ракети (тип встановлюється).

▪ ️23-01 Лозівський р-н, Близнюківська ТГ, с. Близнюки, територія цивільного підприємства. Внаслідок влучання БПЛА «Герань-2» пошкоджено дах складської будівлі. Влучання другого БПЛА Герань-2 - в складську будівлю іншого цивільного підприємства, горів дах на площі 20 кв.м.

● На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська.

● На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника неподалік Загризового.

На фото: Золочів.

Харківщина, 22 лютого

Харківщина, 22 лютого

Харківщина, 22 лютого

Харківщина, 22 лютого

Харківщина, 22 лютого

Харківщина, 22 лютого

Джерело: https://t.me/synegubov/13196

Новости портала «Весь Харьков»

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