Харківщина, 23 лютого

▪️Ударів по м. Харків не зафіксовано.

▪️02-10 23 лютого Куп'янський р-н., м. Куп'янськ. Влучання FPV-дрону, без постраждалих.

▪️09-15 22 лютого Куп'янський р-н., на виїзді з м. Куп’янськ внаслідок влучання БПЛА у цивільний автомобіль отримали поранення 63-річний чоловік (перелом ребер, пошкодження грудної клітини, опік обличчя) та 58-річна жінка. Госпіталізовані до лікарні.

▪️12-10 Куп'янський р-н., м. Куп'янськ. Влучання FPV-дрону в дорожне покриття. Постраждалих немає.

▪️12-11 Куп'янський р-н., Куп'янська ТГ., с. Пристін. Внаслідок влучання FPV-дрону в приватний будинок виникло загорання. Постраждалих немає.

▪️12-40 Куп'янський р-н., на виїзді з м. Куп’янськ влучання FPV-дрону в автомобіль. Інформація щодо постраждалих не надходила.

▪️12-40 Куп'янський р-н., м. Куп'янськ. Внаслідок влучання FPV-дрону пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

▪️12-44 Куп'янський р-н., Куп'янська ТГ., с. Пристін. Внаслідок влучання FPV-дрону, постраждав 44-річний чоловік, госпіталізований до медичної установи.

▪️Близько 16:05. Богодухівський р-н., Золочівська ТГ., Золочів. Внаслідок влучання КАБ знищено гараж, частково приватний будинок, пошкоджено багатоквартирний будинок, приватні будинки, гаражі. Постраждала 60-річна жінка, без госпіталізації.

▪️16-05 Богодухівський р-н., Золочівська ТГ., біля с. Світличне. Влучання КАБ у відкриту територію.

На Харківському напрямку ворог атакував п’ять разів, у бік Вовчанська, Фиголівки, Дворічної та Западного.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районі Загризового.

На фото: Золочів

Джерело: https://t.me/synegubov/13203

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