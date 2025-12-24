Харківщина 24 грудня
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 11 населених пунктів Харківської області.
▪️Медики надали допомогу 48-річній жінці, яка 20 грудня постраждала внаслідок обстрілу м. Ізюм.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
▪️2 ракети (тип встановлюється);
▪️1 БпЛА типу «Герань-2»;
▪️1 БпЛА типу «Ланцет»;
▪️5 БпЛА типу «Молнія»;
▪️4 fpv-дрони;
▪️1 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
▪️у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Івано-Шийчине); приватний будинок, електромережі (с. Клинова Новоселівка); 2 приватні будинки (сел. Золочів), приватний будинок, електромережі (с. Лютівка);
▪️у Куп’янському районі пошкоджено автомобіль (с. Грушівка);
▪️в Ізюмському районі пошкоджено електромережі (сел. Савинці), автомобіль (с. Студенок);
▪️у Чугуївському районі пошкоджено магазин, 2 автомобілі (сел. Старий Салтів).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 103 людини.
Залишилася 31 людина.
Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 15 562 людини.
Упродовж минулої доби зафіксовано 126 бойових зіткнень.
▪️ На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районі населеного пункту Приліпка та у бік Григорівки.
▪️ На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районі Кругляківки та у бік Петропавлівки й Піщаного.
На фото сел. Золочів
