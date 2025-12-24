Надзвичайне
Сегодня 08:57
Харківщина 24 грудня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 11 населених пунктів Харківської області.

▪️Медики надали допомогу 48-річній жінці, яка 20 грудня постраждала внаслідок обстрілу м. Ізюм.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️2 ракети (тип встановлюється);

▪️1 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️1 БпЛА типу «Ланцет»;

▪️5 БпЛА типу «Молнія»;

▪️4 fpv-дрони;

▪️1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Івано-Шийчине); приватний будинок, електромережі (с. Клинова Новоселівка); 2 приватні будинки (сел. Золочів), приватний будинок, електромережі (с. Лютівка);

▪️у Куп’янському районі пошкоджено автомобіль (с. Грушівка);

▪️в Ізюмському районі пошкоджено електромережі (сел. Савинці), автомобіль (с. Студенок);

▪️у Чугуївському районі пошкоджено магазин, 2 автомобілі (сел. Старий Салтів).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 103 людини.

Залишилася 31 людина.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 15 562 людини.

Упродовж минулої доби зафіксовано 126 бойових зіткнень.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районі населеного пункту Приліпка та у бік Григорівки.

▪️ На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районі Кругляківки та у бік Петропавлівки й Піщаного.

На фото сел. Золочів

Джерело: https://t.me/synegubov/19162

Новости портала «Весь Харьков»

