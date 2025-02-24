Харківщина, 24 лютого

▪️ 24 лютого 04:00 на околицях Київського району м. Харків. Влучання КАБ в непрацююче виробниче приміщення. Пошкоджено дах та перекриття 2-поверхового виробничої будівлі та скління вікон 5-поверхового сусіднього адміністративного корпусу.

▪️ 04:00 Богодухівський р-н, с. Чорноглазівка. Авіаційний обстріл КАБ по відкритій місцевості неподалік села. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

▪️ 04:00 Богодухівський р-н, с. Довжик. Авіаційний обстріл КАБ по відкритій місцевості неподалік села. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

▪️Із 02.00 до 03:30 військові рф завдали удару трьома БПЛА типу ,,Шахед'' по території сільськогосподарського підприємства в селі Рясне Золочівської громади. Внаслідок ударів було пошкоджено вантажний автомобіль, комбайн та 4 складських приміщення.

Пошкоджена амбулаторія та два приватних домоволодіння. Без постраждалих.

▪️ 23 лютого 09:30 Куп'янський р-н, м. Куп'янськ. Влучання FPV дрону в автомобіль.

23 лютого Куп’янський р-н, с. Полтава, внаслідок вибуху невідомого пристрою постраждав чоловік 38 років.

На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська та Западного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у районах Петропавлівки, Загризового та в напрямку Богуславки.

Джерело: https://t.me/synegubov/13207

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