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Харківщина 24 травня

Харківщина 24 травня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області.

Внаслідок обстрілів у м. Куп’янськ загинули два 60-річні чоловіки, постраждав 49-річний чоловік; у м. Чугуїв загинула 33-річна жінка, постраждали 58-річний чоловік і 67-річна жінка; у сел. Старий Салтів постраждали чоловіки 45 і 47 років; у с. Вільхуватка загинула 78-річна жінка, постраждали жінки 61 і 80 років.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️ 3 ракети;

▪️ 4 КАБ;

▪️ 2 fpv-дрони;

▪️ 6 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️ 9 БпЛА (тип уточнюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️ у Куп’янському районі пошкоджено 10 приватних будинків, будівля комунального підприємства, 2 авто, складське приміщення;

▪️ у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок, складське приміщення, автокран;

▪️ у Ізюмському районі пошкоджено 3 приватні будинки.

Упродовж минулої доби зафіксовано 202 бойові зіткнення.

▪️ на Харківському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та Дворічна.

▪️ на Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Колісниківки, Кругляківки та Загризового.

На фото с. Вільхуватка

Харківщина 24 травня

Харківщина 24 травня

Харківщина 24 травня

Джерело: https://t.me/synegubov/14436

Новости портала «Весь Харьков»

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