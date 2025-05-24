Харківщина 24 травня
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області.
Внаслідок обстрілів у м. Куп’янськ загинули два 60-річні чоловіки, постраждав 49-річний чоловік; у м. Чугуїв загинула 33-річна жінка, постраждали 58-річний чоловік і 67-річна жінка; у сел. Старий Салтів постраждали чоловіки 45 і 47 років; у с. Вільхуватка загинула 78-річна жінка, постраждали жінки 61 і 80 років.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
▪️ 3 ракети;
▪️ 4 КАБ;
▪️ 2 fpv-дрони;
▪️ 6 БпЛА типу «Герань-2»;
▪️ 9 БпЛА (тип уточнюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
▪️ у Куп’янському районі пошкоджено 10 приватних будинків, будівля комунального підприємства, 2 авто, складське приміщення;
▪️ у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок, складське приміщення, автокран;
▪️ у Ізюмському районі пошкоджено 3 приватні будинки.
Упродовж минулої доби зафіксовано 202 бойові зіткнення.
▪️ на Харківському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та Дворічна.
▪️ на Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Колісниківки, Кругляківки та Загризового.
На фото с. Вільхуватка
Джерело: https://t.me/synegubov/14436