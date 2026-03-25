Харківщина 25 березня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 20 населених пунктів Харківської області.

▪️Внаслідок обстрілів постраждали троє людей.

У м. Дергачі зазнала поранень 82-річна жінка; у с. Шипувате Великобурлуцької громади постраждав 60-річний чоловік; у с. Цупівка Дергачівської громади постраждала 34-річна жінка.

Ворог атакував БпЛА Слобідський і Основ’янський райони Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️12 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️11 БпЛА типу «Молнія»;

▪️6 fpv-дронів;

▪️19 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у м. Харків пошкоджено двоповерховий житловий будинок;

▪️у Богодухівському районі пошкоджено 2 адмінбудівлі, 5 приватних будинків (сел. Золочів), навчальний заклад (с. Одноробівка);

▪️у Куп’янському районі пошкоджено магазин, приватний будинок (с. Шипувате), багатоквартирний будинок (сел. Шевченкове);

▪️у Харківському районі пошкоджено 4 будинки, 4 господарчі споруди, цивільне підприємство (м. Дергачі), автомобіль (с. Рогань), приватний будинок (с. Козача Лопань), скутер (с. Цупівка);

▪️у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок, літню кухню (с. Кицівка), зерносховище, сільськогосподарську техніку (с. Артемівка), залізничну інфраструктуру (с. Скрипаї).

➡️ Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 262 людини.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 24 509 людей.

Упродовж минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Вовчанська та в напрямку Охрімівки.

▪️ На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував в напрямку Петропавлівки, Новоосинового, Новоплатонівки та Курилівки.

На фото: сел. Шевченкове

Джерело: https://t.me/synegubov/20695

