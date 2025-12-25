Харківщина 25 грудня
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 13 населених пунктів Харківської області.
▪️Внаслідок обстрілів одна людина загинула, 17 людей постраждали.
У м. Харків загинув 51-річний чоловік, постраждали 14 чоловіків і одна жінка; у с. Митрофанівка Дворічанської громади постраждав 64-річний чоловік; у с. Подоли Курилівської громади постраждав 56-річний чоловік.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
▪️Ракети - РСЗВ "Торнадо-С" (кількість встановлюється);
▪️3 КАБ;
▪️2 БпЛА типу «Герань-2»;
▪️2 БпЛА типу «Ланцет»;
▪️5 БпЛА типу «Молнія»;
▪️2 fpv-дрони;
▪️10 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
▪️у м. Харків пошкоджено багатоквартирний будинок, 3 приватні будинки, 2 гаражі, 2 автомобілі;
▪️у Богодухівському районі пошкоджено 3 приватні будинки (сел. Золочів);
▪️у Куп’янському районі пошкоджено автомобіль (с. Митрофанівка);
▪️у Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Мале Веселе), СТО (с. Подвірки), цивільне підприємство, будівлю, складське приміщення (м. Дергачі);
▪️у Лозівському районі пошкоджено приватний будинок, складські приміщення, автомобіль (с. Башилівка).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 115 людей.
Залишилася 31 людина.
Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 15 677 людей.
Упродовж минулої доби зафіксовано 151 бойове зіткнення.
▪️ На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанські Хутори, Дворічанське та у бік Ізбицького, Григорівки та Колодязного.
▪️ На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Куп’янська.
На фото сел. Золочів
