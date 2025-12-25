Харківщина 25 грудня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 13 населених пунктів Харківської області.

▪️Внаслідок обстрілів одна людина загинула, 17 людей постраждали.

У м. Харків загинув 51-річний чоловік, постраждали 14 чоловіків і одна жінка; у с. Митрофанівка Дворічанської громади постраждав 64-річний чоловік; у с. Подоли Курилівської громади постраждав 56-річний чоловік.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️Ракети - РСЗВ "Торнадо-С" (кількість встановлюється);

▪️3 КАБ;

▪️2 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️2 БпЛА типу «Ланцет»;

▪️5 БпЛА типу «Молнія»;

▪️2 fpv-дрони;

▪️10 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у м. Харків пошкоджено багатоквартирний будинок, 3 приватні будинки, 2 гаражі, 2 автомобілі;

▪️у Богодухівському районі пошкоджено 3 приватні будинки (сел. Золочів);

▪️у Куп’янському районі пошкоджено автомобіль (с. Митрофанівка);

▪️у Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Мале Веселе), СТО (с. Подвірки), цивільне підприємство, будівлю, складське приміщення (м. Дергачі);

▪️у Лозівському районі пошкоджено приватний будинок, складські приміщення, автомобіль (с. Башилівка).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 115 людей.

Залишилася 31 людина.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 15 677 людей.

Упродовж минулої доби зафіксовано 151 бойове зіткнення.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанські Хутори, Дворічанське та у бік Ізбицького, Григорівки та Колодязного.

▪️ На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Куп’янська.

На фото сел. Золочів

Джерело: https://t.me/synegubov/19188

Новости портала «Весь Харьков»