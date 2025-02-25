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Харківщина, 25 лютого

Харківщина, 25 лютого

▪️ 25 лютого 04:20 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Болибоки. Внаслідок влучання КАБ на територію проїзжої частини фермерського господарства пошкоджено техніку та складські приміщення.

▪️ 04:00 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ. Влучання 2 КАБів в землю на відкритій території за межами с. Чорноглазівка та с. Довжик.

▪️ 02:00 та 03:30 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Рясне. Внаслідок ударів 3 БпЛА "Шахед" пошкоджено вантажний автомобіль, комбайн та 4 складських приміщення приватного сільськогосподарського підприємства.

▪️ 24 лютого 23:40 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Слатине. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 5 приватних будинків.

▪️23:17 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, м. Дергачі. Внаслідок влучання КАБ на відкритій території пошкоджено 10 приватних будинків. Постраждали 4 жінки.

▪️ 23:00 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Тимофіївка. Внаслідок влучання FPV-дрону пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди.

▪️ 22:45 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ. 1 КАБ влучання у відкриту місцевість на околиці с. Довжик. 1 КАБ влучання у відкриту місцевість на околиці с. Миронівка.

▪️ 17:00 Богодухівський р-н., Золочівська ТГ., с. Золочів. Внаслідок падіння FPV-дрону пошкоджено паркан приватного домоволодіння.

▪️ 14:30 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Івашки. Внаслідок обстрілу пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок.

▪️ 10:28 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Цупівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено скління вікон та дахи 5 будинків. Постраждали 4 людини

На Харківському напрямку наші захисники відбили один ворожий штурм в районі Вовчанська, ще одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Куп’янському напрямку противник 11 разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Петропавлівки та Загризового. Українські захисники відбили вісім атак, три боєзіткнення досі тривають.

Фото с. Слатине

Харківщина, 25 лютого

Харківщина, 25 лютого

Харківщина, 25 лютого

Харківщина, 25 лютого

Джерело: https://t.me/synegubov/13225

Новости портала «Весь Харьков»

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