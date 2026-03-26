Харківщина 26 березня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 16 населених пунктів Харківської області.

▪️Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей загинули; 17 людей постраждали, зокрема дитина.

У м. Харків загинула 70-річна жінка, постраждали жінки 66, 84, 85, 55 років, чоловіки 71, 58, 48 років та 15-річна дівчина; у с. Клинова-Новоселівка Золочівської громади загинув 61-річний чоловік; у сел. Шевченкове постраждали 29-річна і 54-річна жінки та 85-річний чоловік; у сел. Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади зазнав травм 72-річний чоловік; у с. Курилівка постраждав 45-річний чоловік; у сел. Ківшарівка Куп’янської громади зазнала травм 69-річна жінка; у сел. Печеніги постраждали жінки 70, 74 і 75 років.

Також медики надали допомогу 50-річному чоловіку, який 24 березня зазнав поранень у с. Курилівка.

Ворог атакував БпЛА Новобаварський і Холодногірський райони Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️4 КАБ;

▪️17 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️1 БпЛА типу «Молнія»;

▪️2 fpv-дрони;

▪️22 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у м. Харків пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, 6 приватних будинків, 10 автомобілів;

▪️у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль (с. Клинова-Новоселівка), сільськогосподарське підприємство, автомобіль, будинок культури (сел. Золочів), електромережі (с. Губарівка);

▪️у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль (с. Волоська Балаклія), 5 багатоквартирних будинків, 2 приватні будинки, гуртожиток, магазин (сел. Великий Бурлук), приватний будинок (с. Сподобівка), лікарню (сел. Шевченкове);

▪️в Ізюмському районі пошкоджено 4 приватні будинки (с. Василівка Перша), приватний будинок (с. Іванівка), 10 приватних будинків (с. Студенок);

▪️у Харківському районі пошкоджено електромережі (сел. Слатине);

▪️у Чугуївському районі пошкоджено склад із зерном (с. Лозова), електромережі (с. Білий Колодязь), багатоквартирний і приватний будинки (сел. Печеніги).

➡️ Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 242 людини.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 24 751 людину.

Упродовж минулої доби зафіксовано 158 бойових зіткнень.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Стариці, Зибинового та Охрімівки.

▪️ На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у бік Нової Кругляківки, Курилівки та Платонівки.

На фото м. Харків

Джерело: https://t.me/synegubov/20731

