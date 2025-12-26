Харківщина 26 грудня
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 3 населені пункти Харківської області.
▪️Внаслідок обстрілу в с. Пристін Куп’янської громади постраждав 63-річний чоловік.
Також медики надали допомогу 57-річній жінці, яка 24 грудня постраждала внаслідок обстрілу в сел. Ківшарівка Куп’янської громади.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
▪️2 КАБ;
▪️1 БпЛА типу «Ланцет»;
▪️1 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
▪️у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Пристін);
▪️у Лозівському районі пошкоджено будівлю бібліотеки (с. Верхня Самара), електромережі (сел. Орілька).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 61 людину.
Залишилися 44 людини.
Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 15 738 людей.
Упродовж минулої доби зафіксовано 121 бойове зіткнення.
▪️ На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Дворічанське та у бік Вільчі.
▪️ На Куп’янському напрямку вчора відбулась одна ворожа атака. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Глушківки.
Джерело: https://t.me/synegubov/19214