Харківщина 26 грудня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 3 населені пункти Харківської області.

▪️Внаслідок обстрілу в с. Пристін Куп’янської громади постраждав 63-річний чоловік.

Також медики надали допомогу 57-річній жінці, яка 24 грудня постраждала внаслідок обстрілу в сел. Ківшарівка Куп’янської громади.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️2 КАБ;

▪️1 БпЛА типу «Ланцет»;

▪️1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Пристін);

▪️у Лозівському районі пошкоджено будівлю бібліотеки (с. Верхня Самара), електромережі (сел. Орілька).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 61 людину.

Залишилися 44 людини.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 15 738 людей.

Упродовж минулої доби зафіксовано 121 бойове зіткнення.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Дворічанське та у бік Вільчі.

▪️ На Куп’янському напрямку вчора відбулась одна ворожа атака. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Глушківки.

Джерело: https://t.me/synegubov/19214

Новости портала «Весь Харьков»