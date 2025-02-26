Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:57
Просмотров: 58

Харківщина, 26 лютого

Харківщина, 26 лютого

Нічні ворожі удари по Харкову призвели до пошкоджень у Київському та Шевченківському районах. Внаслідок влучання уламків БПЛА «Герань» пошкоджено багатоквартирні будинки, університет, приміщення театру та кафе.

У 9-поверховому будинку виникла пожежа, у двох жінок 40 і 86 років гостра реакція на стрес, ще п'ятьох врятували. Також були пошкоджені тротуар та контактна мережа тролейбуса.

▪️ 25 лютого 20:14 Куп'янський р-н, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда.

▪️ 17:05 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Орішанка. Влучання КАБ в землю на відкритій території. Внаслідок обстрілу по с. Золочів 2 КАБами пошкоджено двоповерховий приватний будинок.

▪️ 15:00 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Клинова-Новоселівка. Внаслідок обстрілу артилерією пошкоджено мобільне укриття, три приватних житлових будинки та дві господарчі споруди.

▪️ 14:00 Куп'янський р-н, Дворічанська ТГ, с. Кутьківка. Внаслідок скиду боєприпасу з FPV-дрону постраждав чоловік 55 років.

▪️ 13:30 Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, на автодорозі між с. Білий Колодязь та с. Караїчне. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено легковий автомобіль. Загинув чоловік, ще один отримав поранення.

▪️ 13:00 Куп'янськ. Внаслідок обстрілу FPV-дроном пошкоджено господарчу споруду.

▪️ 12:35 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Золочів. Внаслідок удару КАБ пошкоджено 20 приватних будинків та 4 господарчі споруди. Постраждала 1 жінка, госпіталізована до медичного закладу.

▪️ 12:00 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Підвисоке. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено лінія електропередач.

▪️ 11:46 Богодухівський р-н., с. Золочів. Внаслідок обстрілу КАБ знищено два гаража, частково пошкоджено 2 чотирьохповерхових та 4 двоповерхових багатоквартирних будинки, 1 автомобіль знищено, 3 автомобілі пошкоджено. Постраждала 1 жінка, госпіталізована.

▪️ 11:30 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Уди, с. Миронівка, с. Рідне. Влучання 3 КАБів в землю на відкритій території.

В полі між с. Печеніги та с. Юрченкове( поворот на с. Базаліївка) підірвався на невідомому вибуховому пристрої 52-річний чоловік. Госпіталізований.

Шість штурмових дій противника в районах Вовчанська та Дворічної відбили українці на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки та Загризового.

Джерело: https://t.me/synegubov/13240

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Новый пакет санкций ЕС запретил полеты над своей территорией для авиакомпаний, выполняющих внутренние рейсы в россии
Сегодня 10:18    25
Хакери атакують українських нотаріусів, щоб отримати доступ до держреєстрів
Сегодня 10:05    33
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримала зрадниця, яка «зливала» рашистам позиції ЗСУ на Донеччині
Сегодня 09:41    62
Гризня чекістів ― деталі вибуху в кабінеті зрадника України романа подсудєвского
Сегодня 09:29    82
Интересная новость из области “успехов” вражеского ВПК
Сегодня 09:17    82
У День спротиву окупації Криму розповідаємо, як насправді росія силою захоплювала український півострів
Сегодня 09:11    63
Збито 110 ворожих БПЛА, 66 безпілотників – не досягли цілей (локаційно втрачені)
Сегодня 09:08    56
СБУ заочно повідомила про підозру російському співаку-пропагандисту «Шаману»
Сегодня 09:06    68
Пропагандистська акція на Луганщині: окупанти змусили українських дітей годинами стояти з банером «армия россии»
Сегодня 08:58    61
“Кто уехал на границу ― они уже все “200” - перехоплення ГУР
Сегодня 08:36    90
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 