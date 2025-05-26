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Харківщина 26 травня

Харківщина 26 травня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області.

Внаслідок обстрілів у м. Куп'янськ загинули 84-річна і 58-річна жінки, постраждали 60-річний чоловік і жінки 76 та 68 років.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️ 8 КАБ;

▪️ 8 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️ 22 БпЛА типу «Молнія»;

▪️ 3 БпЛА «Шахед»;

▪️ 2 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️ у Куп’янському районі пошкоджено 39 приватних будинків, цивільне підприємство, СТО, магазин і 2 автомобілі;

▪️ у Богодухівському районі пошкоджено електромережі;

▪️ у Харківському районі пошкоджено цивільне підприємство.

Упродовж минулої доби зафіксовано 180 бойових зіткнень.

▪️ на Харківському напрямку противник шість разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Строївки та Красного Першого.

▪️ на Куп’янському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався вклинитися в нашу оборону в бік Рідкодуба, Зеленої Долини, Нового Миру та поблизу Греківки, Липового, Торського й у районі Серебрянського лісу.

Джерело: https://t.me/synegubov/14515

Новости портала «Весь Харьков»

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