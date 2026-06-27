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Харківщина 27 червня

Харківщина 27 червня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 19 населених пунктів Харківської області.

▪️Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 8 людей.

У м. Ізюм загинула 79-річна жінка, постраждали жінки 72 і 66 років та 62-річний чоловік; у с. Губарівка Богодухівської громади зазнали поранень чоловіки 44 і 27 років; у с. Шестакове Старосалтівської громади постраждав 44-річний чоловік; у с. Залужне Нововодолазької громади постраждали жінки 37 і 57 років.

Також медики надали допомогу 73-річній жінці, яка 23 червня постраждала внаслідок обстрілу в с. Нововасилівка Дворічанської громади.

Ворог атакував БпЛА Основ’янський і Шевченківський райони Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️1 ракета РСЗВ;

▪️16 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️9 БпЛА типу «Молнія»;

▪️6 fpv-дронів;

▪️40 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у м. Харків пошкоджено АЗС;

▪️у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Сінне), 2 приватні будинки (с. Хрущова Микитівка), багатоквартирний будинок, 2 приватні будинки, АЗС, автомобіль (м. Богодухів), 3 автомобілі, залізничну інфраструктуру (с. Губарівка), 3 приватні будинки, господарчі споруди (с. Клинова-Новоселівка);

▪️в Ізюмському районі пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, 9 автомобілів (м. Ізюм), приватний будинок (сел. Борова);

▪️у Харківському районі пошкоджено АЗС (с. Дворічний Кут), АЗС, 5 автобусів, 5 автомобілів (с. Подвірки), 6 багатоквартирних будинків, 4 автомобілі (с. Залужне);

▪️у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру, електромережі (м. Лозова, с. Енергетиків), приватний будинок (сел. Близнюки);

▪️у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (с.Шестакове).

➡️Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 221 людину.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 42 568 людей.

Упродовж минулої доби зафіксовано 256 бойових зіткнень.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак противника. Загарбники намагалися просунутися поблизу Стариці, а також у напрямку Козачої Лопані, Радьківки та Лимана.

▪️ На Куп’янському напрямку ворог три рази атакував у бік Колісниківки, Богуславки та Новоплатонівки.

с. Клинова-Новоселівка

Джерело: https://t.me/synegubov/23239

Новости портала «Весь Харьков»

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