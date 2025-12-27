Харківщина 27 грудня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 5 населених пунктів Харківської області.

▪️Внаслідок обстрілів четверо людей загинули; 7 людей постраждали, серед них – дитина.

У м. Харків загинули 40-річний і 55-річний чоловіки, постраждали жінки 20, 55, 57, 63, 65, 73 років, 46-річний чоловік та 9-місячна дівчинка; у с. Подоли Курилівської громади загинули 47-річний і 49-річний чоловіки.

Ворог атакував КАБ Шевченківський район Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️4 КАБ;

▪️2 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️1 fpv-дрон;

▪️13 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у м. Харків пошкоджено автомобілі, скління вікон в близько 10 багатоповерхових будинків, міське освітлення.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 76 людей.

Залишилися 50 людей.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 15 814 людей.

Упродовж минулої доби зафіксовано 258 бойових зіткнень.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанських Хуторів, Приліпки, Стариці та у бік населених пунктів Вільча та Ізбицьке.

▪️ На Куп’янському напрямку вчора відбулося 12 боєзіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Піщаного, Кругляківки та у бік Петропавлівського, Новоплатонівки й Куп’янська.

На фото м. Харків

Джерело: https://t.me/synegubov/19246

