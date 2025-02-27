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Харківщина, 27 лютого

Харківщина, 27 лютого

▪️ 26 лютого близко 22:50 Ізюмський р-н., Борівська ТГ., с. Борова. Внаслідок влучання КАБу на відкриту територію пошкоджено дві карети швидкої допомоги та скління вікон будівлі. На щастя, без постраждалих.

▪️ 21:50 по 22:00. Богодухівський р-н., Золочівська ТГ. Влучання 3 КАБів на відкриту територію біля с. Довжик, ще 1 КАБ - біля с. Феськи, 2 КАБ - біля с. Орішанка. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

▪️ 18:00 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Козача Лопань. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.

▪️ 16:10 Богодухівський район, Золочівська ТГ, с. Клинова-Новоселівка. Внаслідок влучання FPV-дронів пошкоджено два приватних будинки, господарчі споруди та енергомережі.

▪️15:33 Богодухівський р-н., Золочівська ТГ., с. Золочів. Внаслідок влучання КАБу на територію приватного домоволодіння пошкоджено ще 35 приватних будинків, 10 господарчих споруд.

Постраждали чоловік та жінка, отримали гостру реакцію на стрес.

▪️14:10 Куп'янський р-н., Кіндрашівська ТГ, с. Кіндрашівка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ "Град" пошкоджено будинок.

▪️13:10 Куп'янський р-н., Куп'янська ТГ., с. Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу зруйновано будинок.

На Харківському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська, Строївки та Дворічної.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки та Загризового.

Джерело: https://t.me/synegubov/13251

Новости портала «Весь Харьков»

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