Харківщина 28 грудня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області.

▪️Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей.

У м. Чугуїв постраждала 65-річна жінка; у с. Цупівка Дергачівської громади постраждали 50-річні чоловік і жінка; у сел. Великий Бурлук постраждала 65-річна жінка.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️1 КАБ;

▪️4 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️5 fpv-дронів;

▪️1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль (с. Петрівка), 2 приватні будинки, електромережі (с. Баранівка);

▪️у Куп’янському районі пошкоджено 5 приватних будинків, цивільне підприємство (сел. Великий Бурлук);

▪️в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль (с. Підвисоке).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 57 людей.

Залишилися 28 людей.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 15 871 людину.

Упродовж минулої доби зафіксовано 160 бойових зіткнень.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, поблизу населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Приліпка та у бік Лиману й Григорівки.

▪️ На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири ворожі атаки. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки та Піщаного.

