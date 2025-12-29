Надзвичайне
Харківщина 29 грудня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області.

▪️Внаслідок обстрілів постраждали троє людей.

У с. Гроза Шевченківської громади постраждала 73-річна жінка; у сел. Золочів постраждала 54-річна жінка; у с. Новоплатонівка Борівської громади постраждав 73-річний чоловік.

Також медики надали допомогу 70-річній жінці, яка 20 грудня постраждала внаслідок обстрілу в м. Куп’янськ.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️1 БпЛА типу «Ланцет»;

▪️1 БпЛА типу «Молнія»;

▪️2 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки, господарчу споруду (сел. Золочів);

▪️у Куп’янському районі пошкоджено автомобіль (с. Гроза).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 24 людини.

Перебуває 31 людина.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 15 895 людей.

Упродовж минулої доби зафіксовано 209 бойових зіткнень.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Стариця, Приліпка та у бік Григорівки й Ізбицького.

▪️ На Куп’янському напрямку вчора відбулося три боєзіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у бік Куп’янська, Піщаного та Малої Шапківки.

На фото сел. Золочів

Джерело: https://t.me/synegubov/19276

