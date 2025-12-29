Харківщина 29 грудня
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області.
▪️Внаслідок обстрілів постраждали троє людей.
У с. Гроза Шевченківської громади постраждала 73-річна жінка; у сел. Золочів постраждала 54-річна жінка; у с. Новоплатонівка Борівської громади постраждав 73-річний чоловік.
Також медики надали допомогу 70-річній жінці, яка 20 грудня постраждала внаслідок обстрілу в м. Куп’янськ.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
▪️1 БпЛА типу «Ланцет»;
▪️1 БпЛА типу «Молнія»;
▪️2 fpv-дрони.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
▪️у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки, господарчу споруду (сел. Золочів);
▪️у Куп’янському районі пошкоджено автомобіль (с. Гроза).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 24 людини.
Перебуває 31 людина.
Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 15 895 людей.
Упродовж минулої доби зафіксовано 209 бойових зіткнень.
▪️ На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Стариця, Приліпка та у бік Григорівки й Ізбицького.
▪️ На Куп’янському напрямку вчора відбулося три боєзіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у бік Куп’янська, Піщаного та Малої Шапківки.
На фото сел. Золочів
Джерело: https://t.me/synegubov/19276