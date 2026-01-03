Надзвичайне
Харківщина 3 січня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 2 населені пункти Харківської області.

▪️Внаслідок обстрілу в м. Харків загинули 22-річна жінка і 3-річний хлопчик; постраждали 27 людей, серед них – 6-місячний хлопчик.

Ворог атакував двома ракетами «Іскандер-М» Київський район Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️2 ракети «Іскандер-М»;

▪️2 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️1 fpv-дрон;

▪️3 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у м. Харків зруйновано торгівельно-офісну будівлю та частину під'їзду чотириповерхового багатоквартирного будинку, пошкоджено скління вікон 25 будинків, лікарні та закладу освіти, 33 автомобілі;

▪️у Лозівському районі пошкоджено складську споруду (м. Лозова).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 17 людей.

Перебуває 19 людей.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 16 074 людини.

Упродовж минулої доби зафіксовано 116 бойових зіткнень.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Грабовське, Стариця, Приліпка та у напрямку Ізбицького.

▪️ На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві ворожі атаки. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в районі Петропавлівки та в напрямку Курилівки.

На фото м. Харків

Джерело: https://t.me/synegubov/19377

