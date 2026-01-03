Харківщина 3 січня
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 2 населені пункти Харківської області.
▪️Внаслідок обстрілу в м. Харків загинули 22-річна жінка і 3-річний хлопчик; постраждали 27 людей, серед них – 6-місячний хлопчик.
Ворог атакував двома ракетами «Іскандер-М» Київський район Харкова.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
▪️2 ракети «Іскандер-М»;
▪️2 БпЛА типу «Герань-2»;
▪️1 fpv-дрон;
▪️3 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
▪️у м. Харків зруйновано торгівельно-офісну будівлю та частину під'їзду чотириповерхового багатоквартирного будинку, пошкоджено скління вікон 25 будинків, лікарні та закладу освіти, 33 автомобілі;
▪️у Лозівському районі пошкоджено складську споруду (м. Лозова).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 17 людей.
Перебуває 19 людей.
Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 16 074 людини.
Упродовж минулої доби зафіксовано 116 бойових зіткнень.
▪️ На Південно-Слобожанському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Грабовське, Стариця, Приліпка та у напрямку Ізбицького.
▪️ На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві ворожі атаки. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в районі Петропавлівки та в напрямку Курилівки.
На фото м. Харків
Джерело: https://t.me/synegubov/19377