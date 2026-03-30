Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:44
Просмотров: 85

Харківщина 30 березня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 19 населених пунктів Харківської області.

▪️Внаслідок обстрілів постраждали 8 людей.

У м. Харків зазнали гострої реакції на стрес 94-річний і 52-річний чоловіки; у сел. Старий Салтів постраждав 52-річний чоловік; у м. Дергачі зазнала стресової реакції 52-річна жінка; у с. Білий Колодязь Вовчанської громади поранено 72-річного і 60-річного чоловіків; у с. Безруки Дергачівської громади зазнали гострої реакції на стрес 29-річний чоловік і 50-річна жінка.

Ворог атакував БпЛА Холодногірський район Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️1 КАБ;

▪️4 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️6 БпЛА типу «Молнія»;

▪️6 fpv-дронів;

▪️13 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у м. Харків пошкоджено 4 приватні будинки, автомобіль;

▪️у Богодухівському районі пошкоджено навчальний заклад, багатоквартирний будинок (с. Лютівка), 3 приватні будинки (с. Братениця), приватний будинок, адмінбудівлю (сел. Золочів);

▪️у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Вишнівка, с. Борівське), 2 приватні будинки, складське приміщення (сел. Великий Бурлук);

▪️в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Борова);

▪️у Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки, автомобіль, гараж (м. Дергачі), приватний будинок (с. Безруки);

▪️у Лозівському районі пошкоджено складську будівлю (с. Краснопавлівка), електромережі (с. Семенівка).

➡️ Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 65 людей.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 25 519 людей.

Упродовж минулої доби зафіксовано 147 бойових зіткнень.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі штурмував позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Вільча та в бік Зибиного й Охрімівки.

▪️ На Куп’янському напрямку агресор 12 разів атакував у районах населених пунктів Новоосинове, Петропавлівка, Нова Кругляківка, Богуславка, Новоплатонівка та Борівська Андріївка.

На фото сел. Золочів

Джерело: https://t.me/synegubov/20786

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Це працює: як відновити ресурс за шістьма кроками (ВІДЕО)
Сегодня 09:22    64
Європейська комісія підтверджує кібератаку після заяв хакерів про витік даних
Сегодня 08:56    67
Окупанти помилилися й потрапили в полон: гвардієць розповів про курйозний випадок
Сегодня 08:48    97
Суд у Миргороді виніс вирок жінці за перешкоджання мобілізації через Telegram
Сегодня 08:41    98
Збито/подавлено 150 ворожих БПЛА
Сегодня 08:39    94
Поточна ситуація у світі - невдоволення, вибачення, запевнення
Сегодня 08:30    107
Іранські хакери заявили про злам особистої електронної пошти директора ФБР Каша Пателя
Сегодня 08:26    78
Свежее фото авианесущего крейсера “Адмирала Кузнецова”, который 9-й год ржавеет на ремонте
Сегодня 08:19    88
Хроніки ночі. Атака добрих БПЛА
Сегодня 08:15    83
FPV-дрон - это революционное оружие - Армия обороны Израиля
Сегодня 08:08    84
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 