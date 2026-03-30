Харківщина 30 березня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 19 населених пунктів Харківської області.

▪️Внаслідок обстрілів постраждали 8 людей.

У м. Харків зазнали гострої реакції на стрес 94-річний і 52-річний чоловіки; у сел. Старий Салтів постраждав 52-річний чоловік; у м. Дергачі зазнала стресової реакції 52-річна жінка; у с. Білий Колодязь Вовчанської громади поранено 72-річного і 60-річного чоловіків; у с. Безруки Дергачівської громади зазнали гострої реакції на стрес 29-річний чоловік і 50-річна жінка.

Ворог атакував БпЛА Холодногірський район Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️1 КАБ;

▪️4 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️6 БпЛА типу «Молнія»;

▪️6 fpv-дронів;

▪️13 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у м. Харків пошкоджено 4 приватні будинки, автомобіль;

▪️у Богодухівському районі пошкоджено навчальний заклад, багатоквартирний будинок (с. Лютівка), 3 приватні будинки (с. Братениця), приватний будинок, адмінбудівлю (сел. Золочів);

▪️у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Вишнівка, с. Борівське), 2 приватні будинки, складське приміщення (сел. Великий Бурлук);

▪️в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Борова);

▪️у Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки, автомобіль, гараж (м. Дергачі), приватний будинок (с. Безруки);

▪️у Лозівському районі пошкоджено складську будівлю (с. Краснопавлівка), електромережі (с. Семенівка).

➡️ Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 65 людей.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 25 519 людей.

Упродовж минулої доби зафіксовано 147 бойових зіткнень.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі штурмував позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Вільча та в бік Зибиного й Охрімівки.

▪️ На Куп’янському напрямку агресор 12 разів атакував у районах населених пунктів Новоосинове, Петропавлівка, Нова Кругляківка, Богуславка, Новоплатонівка та Борівська Андріївка.

На фото сел. Золочів

Джерело: https://t.me/synegubov/20786

