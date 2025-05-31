Харківщина 31 травня
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 9 населених пунктів Харківської області.
Внаслідок обстрілів у м. Харків постраждала 43-річна жінка; у м. Ізюм постраждали 30-річний і 28-річний чоловіки; у сел. Васищеве Безлюдівської громади постраждали 69-річний чоловік і 67-річна жінка. У с. Шевченкове 36-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої.
▪️ Ворог поцілив 8 БпЛА по Шевченківському та Київському районах Харкова.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
▪️ 11 некерованих авіаційних ракет;
▪️ 1 ракета Х-35;
▪️ 1 ракета (тип встановлюється);
▪️ 2 КАБ;
▪️ 16 БпЛА типу «Герань-2»;
▪️ 26 БпЛА типу «Шахед»;
▪️ 1 fpv-дрон.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
▪️ у м. Харків пошкоджено 2 підприємства, 2 автомобілі, 2 багатоповерхові будинки;
▪️ у Харківському районі пошкоджено 10 приватних будинків, 3 господарчі споруди, автомобіль, гараж;
▪️ у Ізюмському районі пошкоджено адмінбудівлю підприємства, 18 автомобілів, 12 приватних будинків, газову мережу;
▪️ у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки, електромережі;
▪️ у Лозівському районі пошкоджено електромережі;
▪️ у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок та електромережі.
Упродовж минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення.
▪️ на Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Стариці, Вовчанська та Кам’янки.
▪️ на Куп’янському напрямку вчора відбулося 11 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Загризового, Зеленого Гаю та в напрямку Піщаного.
Джерело: https://t.me/synegubov/14634