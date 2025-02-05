Харківщина, 5 лютого

▪️5 лютого 02:36 м. Харків. Внаслідок влучання БПЛА типу "Герань-2" пошкоджено та горів дах нежитлової будівлі - пам'ятки архітектури. Постраждав 49-річний чоловік.

▪️5 лютого 02:36 м. Харків. Внаслідок влучання БПЛА типу “Герань-2” частково зруйновано та горів дах нежитлової будівлі, також пошкоджено скління вікон 7-ми корпусів навчального закладу.

▪️ 17:00 Богодухівський р-н., Золочівська ТГ, між с. Баранівка та с. Уди влучання трьох КАБів на відкритій території. Інформація про постраждалих та пошкодження не надходила.

▪️ 12:20 Куп'янський р-н, м. Куп'янськ. Влучання FPV-дрону поблизу будинку.

▪️ 11:36 Ізюмський р-н, Ізюмська ТГ, м. Ізюм. Внаслідок удару Іскандер-М частково зруйновано адміністративну будівлю міської ради, пошкоджено адміністративну будівлю та скління вікон 3-ох житлових багатоквартирних будинків. Загинуло 5 осіб, 55 поранені. Троє перебувають у важкому стані.

▪️ 11:20 Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, с. Лиман, за межами населеного пункту стався обстріл FPV-дроном, внаслідок чого постраждав 32-річний чоловік.

▪️ 11:15 Чугуївський р-н, Зміївська ТГ, поруч із с. Черемушне, в полі виявлено БпЛА невідомого типу. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень не надходила.

На Харківському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших військ у районі Вовчанська.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового, Петропавлівки, Лозової та в напрямку Новоосинового на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося сім атак окупантів.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 26 людей (3 дитини).

Джерело: https://t.me/synegubov/12970

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