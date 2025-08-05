Харківщина 5 серпня
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області.
▪️Внаслідок обстрілів постраждали 10 людей, серед них – 2 дітей. Троє людей загинули.
У м. Лозова загинув 55-річний чоловік; постраждали 10 людей, зокрема 14-річний хлопець і 13-річна дівчинка; у с. Лиман Вовчанської громади загинули 49-річний чоловік та жінка.
Ворог масовано обстріляв Лозову з 2.45 до 4.40 ранку.
Попередньо, армія рф атакувала місто 33 БпЛА.
Пошкоджено б'єкти залізничної інфраструктури. Горіли дахи депо та вокзалу.
Загинув черговий механік одного з підрозділів. Серед 10 постраждалих – 4 залізничників, госпіталізовані у стані легкої та середньої важкості. Ще 5 людей, зокрема 2 дітей, зазнали гострої реакції на стрес, один чоловік отримав поранення склом.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
▪️4 КАБ;
▪️35 БпЛА типу «Герань-2»;
▪️1 БпЛА типу «Молнія»;
▪️2 fpv-дрони;
▪️1 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
▪️у Харківському районі пошкоджено будинок, електромережі (с. Прудянка), приватний будинок (с. Рогань), недобудований будинок (с. Циркуни);
▪️у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Лосівка).
Упродовж минулої доби зафіксовано 151 бойове зіткнення.
▪️ На Південно-Слобожанському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська, Красного Першого, Фиголівки та в бік Козачої Лопані, Гоптівки та Колодязного.
▪️ На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Голубівка, Загризове та Лозова.
На фото м. Лозова
Джерело: https://t.me/synegubov/16326