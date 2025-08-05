Харківщина 5 серпня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області.

▪️Внаслідок обстрілів постраждали 10 людей, серед них – 2 дітей. Троє людей загинули.

У м. Лозова загинув 55-річний чоловік; постраждали 10 людей, зокрема 14-річний хлопець і 13-річна дівчинка; у с. Лиман Вовчанської громади загинули 49-річний чоловік та жінка.

Ворог масовано обстріляв Лозову з 2.45 до 4.40 ранку.

Попередньо, армія рф атакувала місто 33 БпЛА.

Пошкоджено б'єкти залізничної інфраструктури. Горіли дахи депо та вокзалу.

Загинув черговий механік одного з підрозділів. Серед 10 постраждалих – 4 залізничників, госпіталізовані у стані легкої та середньої важкості. Ще 5 людей, зокрема 2 дітей, зазнали гострої реакції на стрес, один чоловік отримав поранення склом.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️4 КАБ;

▪️35 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️1 БпЛА типу «Молнія»;

▪️2 fpv-дрони;

▪️1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у Харківському районі пошкоджено будинок, електромережі (с. Прудянка), приватний будинок (с. Рогань), недобудований будинок (с. Циркуни);

▪️у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Лосівка).

Упродовж минулої доби зафіксовано 151 бойове зіткнення.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська, Красного Першого, Фиголівки та в бік Козачої Лопані, Гоптівки та Колодязного.

▪️ На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Голубівка, Загризове та Лозова.

На фото м. Лозова

Джерело: https://t.me/synegubov/16326

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