Харківщина, 6 лютого

▪️ 6 лютого 01:00 м. Харків, Новобаварський район. Внаслідок падіння уламків БПЛА «Герань» пошкоджено контактні лінії електромережі.

▪️ 23:30 м. Харків, Київський район. Внаслідок падіння уламків БПЛА «Герань» пошкоджено близько 100 торгівельних павільйонів ринку. Без постраждалих.

▪️ 19:00 Куп'янський р-н, м. Куп'янськ. Внаслідок скиду з дрону вибухового пристрою на автомобіль постраждав 57-річний волонтер. Госпіталізований до медичної установи.

▪️ 15:30 Харківський р-н, Липецька ТГ, с. Борщова. Влучання в землю в лісі, на відкритій території.

▪️ 11:00 Куп'янський р-н, Куп'янська ТГ, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу постраждав 43-річний чоловік.

На Харківському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районах Вовчанська та Козачої Лопані.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Загризове, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 15 людей.

Джерело: https://t.me/synegubov/12999

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