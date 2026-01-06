Харківщина 6 січня
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 4 населені пункти Харківської області.
▪️Внаслідок обстрілу в м. Харків постраждали 58-річний чоловік і 64-річна жінка.
Ворог атакував 5 ракетами Немишлянський район Харкова.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
▪️5 ракет РСЗВ;
▪️1 БпЛА типу «Герань-2»;
▪️1 БпЛА типу «Молнія»;
▪️4 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
▪️у м. Харків пошкоджено енергетичний об’єкт, багатоквартирний будинок;
▪️у Куп’янському районі пошкоджено 3 приватні будинки (сел. Великий Бурлук).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 40 людей.
Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 16 147 людей.
Упродовж минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення.
▪️ На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував позиції українських захисників у районах Вовчанська, Приліпки та в бік Кутьківки.
▪️На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників в бік Петропавлівки, Курилівки та Куп’янська.
Джерело: https://t.me/synegubov/19417