Харківщина 6 січня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 4 населені пункти Харківської області.

▪️Внаслідок обстрілу в м. Харків постраждали 58-річний чоловік і 64-річна жінка.

Ворог атакував 5 ракетами Немишлянський район Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️5 ракет РСЗВ;

▪️1 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️1 БпЛА типу «Молнія»;

▪️4 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у м. Харків пошкоджено енергетичний об’єкт, багатоквартирний будинок;

▪️у Куп’янському районі пошкоджено 3 приватні будинки (сел. Великий Бурлук).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 40 людей.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 16 147 людей.

Упродовж минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував позиції українських захисників у районах Вовчанська, Приліпки та в бік Кутьківки.

▪️На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників в бік Петропавлівки, Курилівки та Куп’янська.

Джерело: https://t.me/synegubov/19417

