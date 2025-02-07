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Харківщина, 7 лютого

Харківщина, 7 лютого

▪️ 14:23 м. Харків, Салтівський р-н. Влучання БПЛА в фасад житлового будинку. Пожежі не було. Інформація про постраждалих не надходила.

▪️ 13:10 м. Харків. Збито БПЛА «Молнія». Інформація про постраждалих та пошкодження не надходила.

▪️ 7 лютого 00:01 м. Куп’янськ. Обстріл фугасним реактивним снарядом РСЗВ «Ураган». Пошкоджені житлові будинки.

▪️ 22:10 Берестинськоий р-н., Кегичівська ТГ., за межами с. Кегичівка, поблизу телевишки виявлено залишки збитого БПЛА ,,Герань -2."

▪️ 17:50 Куп'янський р-н., Куп'янська ТГ., м. Куп’янськ, траса Чугуїв-Мілове. Влучання БПЛА "Молнія" в дорогу.

▪️ 13:10 Харківський р-н, Липецька ТГ, с. Борщова, в лісі, на відкритій території, влучання в землю артилерії.

▪️ 11:20 Куп'янський р-н., Куп'янська ТГ., м. Куп'янськ. Влучання БПЛА типу «Молнія» у будівлю закладу харчування.

На Харківському напрямку наші війська відбили одну атаку противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Лозова, Нова Кругляківка, Петропавлівка та Загризове.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 56 людей.

На фото м. Куп‘янськ.

Харківщина, 7 лютого

Харківщина, 7 лютого

Харківщина, 7 лютого

Харківщина, 7 лютого

Джерело: https://t.me/synegubov/13005

Новости портала «Весь Харьков»

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