Харківщина 7 травня
Протягом минулої доби від ворожих ударів постраждали 5 населених пунктів Харківської області.
Внаслідок обстрілів у м. Куп’янськ постраждали двоє людей, у с. Старовірівка поранено 16-річну дитину. У м. Ізюм двоє чоловіків загинули, ще один отримав поранення внаслідок підриву на вибуховому пристрої.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
▪️ 7 КАБ;
▪ ️19 БпЛА типу «Шахед»;
▪️ 5 fpv-дронів.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
▪️ у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль, господарчі споруди, електромережі;
▪️ у Куп’янському районі пошкоджено 13 приватних будинків, електромережі, господарські склади фермерського господарства.
Упродовж минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення.
▪️ На Харківському напрямку відбулося вісім боєзіткнень у районах Вовчанська та Вовчанських Хуторів.
▪️ На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Загризове та Петропавлівка.
На фото м. Куп’янськ
Джерело: https://t.me/synegubov/14177