Харківщина 7 травня

Протягом минулої доби від ворожих ударів постраждали 5 населених пунктів Харківської області.

Внаслідок обстрілів у м. Куп’янськ постраждали двоє людей, у с. Старовірівка поранено 16-річну дитину. У м. Ізюм двоє чоловіків загинули, ще один отримав поранення внаслідок підриву на вибуховому пристрої.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️ 7 КАБ;

▪ ️19 БпЛА типу «Шахед»;

▪️ 5 fpv-дронів.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️ у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль, господарчі споруди, електромережі;

▪️ у Куп’янському районі пошкоджено 13 приватних будинків, електромережі, господарські склади фермерського господарства.

Упродовж минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення.

▪️ На Харківському напрямку відбулося вісім боєзіткнень у районах Вовчанська та Вовчанських Хуторів.

▪️ На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Загризове та Петропавлівка.

На фото м. Куп’янськ

Джерело: https://t.me/synegubov/14177

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