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Харківщина, 8 лютого

Харківщина, 8 лютого

▪️ 8 лютого 04:50 - 05:05 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ. Авіаційний обстріл по околицях населених пунктів:

- 2 КАБ - околиці с. Одноробівка;

- 1 КАБ - околиці с. Березівка;

- 1 КАБ - околиці с Карасівка;

- 2 КАБ - околиці с. Клинова Новоселівка.

▪️ 7 лютого 17:10 Куп’янський р-н, Великобурлуцька ТГ, с. Плоске, за межами. Влучання КАБу на відкритій місцевості за межами н.п.

▪️ 14:00 Куп'янський р-н, м. Куп'янськ. Внаслідок ворожого обстрілу постраждала 20-річна жінка.

▪️ 13:00 Куп'янський р-н, Великобурлуцька ТГ, с. Стецьківка. У двір домоволодіння впав ворожий БПЛА. Інформація щодо потерпілих та руйнування не надходила.

▪️ 12:10 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю кафе.

▪️ 10:20 хв. Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, м. Куп’янськ. Внаслідок влучання FPV-дрона пошкоджено автомобіль екстренної медичної допомоги.

▪️ 10:10 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу постраждала 48-річна жінка.

▪️ 10:00 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, м. Куп’янськ. Влучання FPV дрона в цивільний об‘єкт інфраструктури.

▪️ 09 год. 35 хв. Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, між с. Грушівка та с. Нечволодівка. Влучання FPV дрона у транспортний засіб.

На Харківському напрямку наші війська відбили атаку противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік населених пунктів Загризове та Лозова.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 27 людей (1 дитина).

Джерело: https://t.me/synegubov/13013

Новости портала «Весь Харьков»

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