Харківщина 8 січня
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 2 населені пункти Харківської області.
▪️Внаслідок обстрілів немає постраждалих.
Ворог застосовував по Харківщині, попередньо, артилерійське озброєння.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
▪️у Куп’янському районі пошкоджено автомобіль (с. Грушівка), приватний будинок (с. Нечволодівка).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 60 людей.
Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 16 289 людей.
Упродовж минулої доби зафіксовано 275 бойових зіткнень.
▪️ На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 15 атак противника в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Стариця, Зелене, Тихе та у бік населених пунктів Вільча, Тернова й Кутьківка.
▪️ На Куп’янському напрямку вчора відбулося 14 атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Піщане, Борівська Андріївка та у бік Нової Кругляківки й Куп’янська.
