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Харківщина, 9 лютого

Харківщина, 9 лютого

▪️ 8 лютого 22:22 Богодухівський р-н, Краснокутська ТГ, с. Водяне. Внаслідок обстрілу зруйнована адміністративна будівля. Пошкоджено скління вікон.

▪️ 17:40 Куп'янський р-н, Великобурлуцька ТГ, с. Великий Бурлук. Внаслідок обстрілу БПЛА пошкоджена порожня ємкість для зберігання зерна.

▪️ 13:09 Куп'янський р-н, м. Куп'янськ, с. Осинове. Обстріл БПЛА. Без постраждалих.

▪️ 09:15 Куп'янський р-н, м. Куп'янськ, внаслідок обстрілу БПЛА типу "Молнія" пошкоджено авто.

На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Загризове та Петропавлівка.

Джерело: https://t.me/synegubov/13015

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