Харківщина 9 травня
Протягом минулої доби від ворожих ударів постраждали 2 населені пункти Харківської області.
Внаслідок обстрілу в с. Великі Проходи Дергачівської громади поранені троє людей, у м. Куп’янськ – двоє. У с. Зарічне Старосалтівської громади через вибух невідомого предмету поранений 11-річний хлопчик.
Ворог застосовував по Харківщині:
▪️ 2 fpv-дрони.
Пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури:
▪️ у Харківському і Куп’янському районах пошкоджено автомобілі;
Упродовж минулої доби зафіксовано 193 бойових зіткнення.
▪️На Харківському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районі Вовчанська.
▪️ На Куп’янському напрямку минулої доби також відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та в напрямку Новоосинового.
Джерело: https://t.me/synegubov/14213