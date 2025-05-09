Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:50
Просмотров: 55

Харківщина 9 травня

Харківщина 9 травня

Протягом минулої доби від ворожих ударів постраждали 2 населені пункти Харківської області.

Внаслідок обстрілу в с. Великі Проходи Дергачівської громади поранені троє людей, у м. Куп’янськ – двоє. У с. Зарічне Старосалтівської громади через вибух невідомого предмету поранений 11-річний хлопчик.

Ворог застосовував по Харківщині:

▪️ 2 fpv-дрони.

Пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️ у Харківському і Куп’янському районах пошкоджено автомобілі;

Упродовж минулої доби зафіксовано 193 бойових зіткнення.

▪️На Харківському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районі Вовчанська.

▪️ На Куп’янському напрямку минулої доби також відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та в напрямку Новоосинового.

Джерело: https://t.me/synegubov/14213

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В битві за Торецьк російські окупанти втратили 50000 військовослужбовців
Сегодня 09:20    17
Херсонес: замість розкопок — грабунок під охороною автоматів
Сегодня 09:09    42
Другу світову війну в 1939 році Гітлер розв'язав не сам. Йому допомогли
Сегодня 09:05    45
Великобритания введет санкции против 100 нефтяных танкеров теневого флота России
Сегодня 08:42    43
Трамп вимагає від рашки припинення вогню
Сегодня 08:35    53
У Другій світовій загинули 78,5 мільйонів людей. В тому числі 7,9 мільйона українців
Сегодня 08:29    56
Брехня: «бойовики 22 ОМБр пограбували пенсіонера у Дрогобичі»
Сегодня 08:19    60
Оперативна інформація станом на 08.00 09.05.2025 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:16    63
Двом окупантам, які катували людей на агрегатному заводі у Вовчанську, повідомили про підозру — поліція
Сегодня 08:10    50
путінське «перемир’я» — цинічна пауза для параду, а не крок до миру
Сегодня 08:00    71
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 