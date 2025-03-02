Харківщина, Сумщина, Хмельниччина та Запоріжжя постраждали внаслідок нічної атаки дронів, – Повітряні сили

У ніч на 2 березня, починаючи з 19:00 1 березня, противник атакував Україну 79 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 8:30 підтверджено збиття 63 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

16 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Унаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Хмельниччина та Запоріжжя.

Агентство Телевидения Новости